告拍檔誹謗敗訴 海天堂上訴駁回

上訴人為海天堂有限公司，被告為蔡國強。蔡國強曾任海天堂工廠的總經理，2013年退出海天堂和在內地開設「位元堂」的龜苓膏店舖，另起爐灶。同年海天堂售賣發霉龜苓膏事件被多間本地報紙報道。海天堂入稟指控蔡國強誹謗、惡意失實中傷及串謀損害品牌，高院2021年裁定海天堂敗訴。

官指理據無一成立

就海天堂提出上訴，上訴庭判辭稱，上訴方認為原審高院法官犯錯，包括錯誤信納海天堂前區域經理林麗冰的供辭，即公司准許員工將輕微發霉的龜苓膏冲洗乾淨後售賣，以及錯誤地拒納海天堂有規定員工須丟棄發霉龜苓膏。

上訴庭指出，原審法官有權依賴該前經理的供辭，因內地海天堂與上訴方在香港的公司運作大致相同，所售龜苓膏源於同一工廠；原審法官考慮廣泛證據才拒納海天堂說法，包括海天堂容許非冰藏貨車運送龜苓膏，將成本置於食物安全之上，以及海天堂員工被問如何處置發霉龜苓膏時，作供態度迴避及含糊不清等。綜合所有因素，上訴庭認為上訴方理據無一成立。

【案件編號：CACV482/21】