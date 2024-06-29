明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

告拍檔誹謗敗訴 海天堂上訴駁回

【明報專訊】龜苓膏品牌海天堂於2013年被指出售發霉龜苓膏，數間傳媒報道其員工冲洗發霉龜苓膏。海天堂控告前生意伙伴蔡國強誹謗索償約1.3億元敗訴，早前上訴指原審法官犯錯。上訴庭昨頒下判辭，認為上訴方理據無一成立，駁回上訴，海天堂須付訟費。

上訴人為海天堂有限公司，被告為蔡國強。蔡國強曾任海天堂工廠的總經理，2013年退出海天堂和在內地開設「位元堂」的龜苓膏店舖，另起爐灶。同年海天堂售賣發霉龜苓膏事件被多間本地報紙報道。海天堂入稟指控蔡國強誹謗、惡意失實中傷及串謀損害品牌，高院2021年裁定海天堂敗訴。

官指理據無一成立

就海天堂提出上訴，上訴庭判辭稱，上訴方認為原審高院法官犯錯，包括錯誤信納海天堂前區域經理林麗冰的供辭，即公司准許員工將輕微發霉的龜苓膏冲洗乾淨後售賣，以及錯誤地拒納海天堂有規定員工須丟棄發霉龜苓膏。

上訴庭指出，原審法官有權依賴該前經理的供辭，因內地海天堂與上訴方在香港的公司運作大致相同，所售龜苓膏源於同一工廠；原審法官考慮廣泛證據才拒納海天堂說法，包括海天堂容許非冰藏貨車運送龜苓膏，將成本置於食物安全之上，以及海天堂員工被問如何處置發霉龜苓膏時，作供態度迴避及含糊不清等。綜合所有因素，上訴庭認為上訴方理據無一成立。

【案件編號：CACV482/21】

相關字詞﹕上訴駁回 誹謗案 龜苓膏 海天堂

上 / 下一篇新聞

科技城城規申述 創科界撐村民盼稍改 科技園：新用地刻不容緩 委員質疑「創科」成金牌
科技城城規申述 創科界撐村民盼稍改 科技園：新用地刻不容緩 委員質疑「創科」成金牌
提回歸6「不變」 鄭雁雄囑港變數中找着數
提回歸6「不變」 鄭雁雄囑港變數中找着數
港島西眺水龍捲 天地連一線
港島西眺水龍捲 天地連一線
20國提涉港人權23建議 中國拒14 回覆聯國 涉國安法全拒 指基於虛假信息
20國提涉港人權23建議 中國拒14 回覆聯國 涉國安法全拒 指基於虛假信息
鄒家成律師涉擅攜物品離獄 裁表證成立 7·2結案陳辭
鄒家成律師涉擅攜物品離獄 裁表證成立 7·2結案陳辭
影響世界華人盛典首在港舉辦 丁肇中呂志和膺終身成就獎
影響世界華人盛典首在港舉辦 丁肇中呂志和膺終身成就獎
穗中山一院收醫療券 首日3港人用
穗中山一院收醫療券 首日3港人用
工程車司機掛慶回歸海報捱撞
工程車司機掛慶回歸海報捱撞
跨7·1兩市集煞停 食環：無娛牌 一主辦稱不可抗力因素 一稱昔三度舉辦感標準模糊
跨7·1兩市集煞停 食環：無娛牌 一主辦稱不可抗力因素 一稱昔三度舉辦感標準模糊
陳兆焯：沒挪款 有關單位不配合轉名手續 首開腔回應 政府斥狡辯
陳兆焯：沒挪款 有關單位不配合轉名手續 首開腔回應 政府斥狡辯
9黑漢涉參與紮職儀式被捕 警檢紅棍簪花
9黑漢涉參與紮職儀式被捕 警檢紅棍簪花
屠龍案法證警：擷手機內容 有整理沒修改
屠龍案法證警：擷手機內容 有整理沒修改
插肛案多控一懲教 涉沒舉報同袍 違主管職責
插肛案多控一懲教 涉沒舉報同袍 違主管職責
氫鐵抵埗 3卡列車年內試駛
氫鐵抵埗 3卡列車年內試駛
收領養費被指非法銷售 刺蝟協會終止領養服務
收領養費被指非法銷售 刺蝟協會終止領養服務
fb群組「自家繁殖」招徠 刺蝟連飼養箱索價800
fb群組「自家繁殖」招徠 刺蝟連飼養箱索價800
涉糾黨勒索客人 「兼職女友」受審
涉糾黨勒索客人 「兼職女友」受審
塌山泥封9個月 耀興道明全線重開
塌山泥封9個月 耀興道明全線重開
內地船員墮船艙 消防拯救逾句鐘
內地船員墮船艙 消防拯救逾句鐘
社工局再少兩人 黎汶洛擬宣誓 孫玉菡：不影響運作 早提宣誓助無縫交接
社工局再少兩人 黎汶洛擬宣誓 孫玉菡：不影響運作 早提宣誓助無縫交接
欲悼梁健輝 日人被拒入境
欲悼梁健輝 日人被拒入境
3船貨櫃檢億元走私電子零件 一男被捕
3船貨櫃檢億元走私電子零件 一男被捕
貨車做園藝 泥頭車忽至撞翻兩傷
貨車做園藝 泥頭車忽至撞翻兩傷
疑學業困擾 少女大元邨墮斃
疑學業困擾 少女大元邨墮斃
九市速遞：三地傳媒考察灣區發展 上山下海觀科企 了解5年成果未來機遇
九市速遞：三地傳媒考察灣區發展 上山下海觀科企 了解5年成果未來機遇
九市速遞：純電動泥頭車可為地盤供電 擬灣區推廣
九市速遞：純電動泥頭車可為地盤供電 擬灣區推廣
九市速遞：廣州調整往來香港船次
九市速遞：廣州調整往來香港船次
九市速遞：珠海「格盛一號」海洋牧場投產
九市速遞：珠海「格盛一號」海洋牧場投產
九市速遞：馬會穗開辦賽馬證書課
九市速遞：馬會穗開辦賽馬證書課
灣區手記：沒氣氛 ／文：尚東美
灣區手記：沒氣氛 ／文：尚東美
【Emily】特首迷諜劇 煲到唔瞓覺
【Emily】特首迷諜劇 煲到唔瞓覺
【Emily】黃傑龍宣布執4舖 秒增逾2000「越南」嬲嬲
【Emily】黃傑龍宣布執4舖 秒增逾2000「越南」嬲嬲
【Emily】堅尼地城海濱長廊+1 「友建樹」歡迎打卡
【Emily】堅尼地城海濱長廊+1 「友建樹」歡迎打卡
【Emily】新思維調查：八成撐圖書館變文化地標 狄志遠倡轉型社區中心 變社交場所准飲食
【Emily】新思維調查：八成撐圖書館變文化地標 狄志遠倡轉型社區中心 變社交場所准飲食