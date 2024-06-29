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港聞

港聞二

氫鐵抵埗 3卡列車年內試駛

【明報專訊】港鐵昨公布，其租作研究用途的氫能源低地台輕鐵列車前日運抵香港，正於屯門車廠展開驗收程序及組裝，獲政府關於氫能運作的審批後，將在不同營運環境下做氫能運行研究及數據蒐集，預計研究今年內可正式展開。據了解，港鐵引入的3卡氫能輕鐵由佛山中車四方軌道車輛有限公司生產，同款列車目前正服務佛山高明區一條有軌地面電車路線，是世界首條商用氫能源電車線路。

蒐數據不載客 與佛山電車同款

政府上周一發布《香港氫能發展策略》，原則上同意14個氫能試驗項目，包括港鐵以非載客形式試驗氫能輕鐵。港鐵稱，是次租用的列車，將在屯門建安站附近特別興建的低地台車站研究，會收集各類於路面行駛的數據，以評估氫能作為港鐵網絡潔淨能源選擇的應用可行性。該低地台近日已大致完工。

據悉，港鐵引入的氫能列車與2019年底佛山高明區開通的氫能源有軌電車路線屬同款。翻查資料，去年8月環境及生態局長謝展寰曾率領立法會環境事務委員會到佛山考察，當時亦有試搭。佛山的列車設有60個座位，每列最多可接載270名乘客。

工會：駕駛不難適應 安全需重學

香港鐵路職員工會主席蕭偉恒稱，港鐵今年1月已安排10多名車長到佛山學習駕駛氫能列車及考取內地相關駕駛牌照，暫未知日後在港駕駛氫能列車會否亦需牌照，視乎政府將訂法規。他說，佛山列車和香港引入的一樣為3卡，據曾到佛山的車長分享，駕駛方面不難適應，但因氫能輕鐵有氫氣缸及由氫能電池推動，而且低地台，與現有輕鐵構造和供電營運模式不同，車長需重新學習安全知識。

另外，港鐵去年完成第一期更換空調冷卻裝置計劃，涵蓋7條鐵路線35個車站及4個車廠，第二期則涵蓋12個車站，預計明年第四季完成，屆時空調冷卻裝置能源消耗將減約兩成。港鐵亦計劃今年於車站增設8台飲水機，至去年12月港鐵車站飲水機有18台，當中包括多個轉線站或鄰近遠足集合地點的車站。

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