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港聞

港聞二

瑪嘉烈病人患丙肝 疑同病格者傳染

【明報專訊】一名留醫瑪嘉烈醫院神經外科加護病房的24歲男病人感染丙型肝炎，該院調查發現病人曾與患丙肝的52歲吸毒者留醫同一病格逾月，不排除事主在院內感染。曾於相同時段在同一病格留醫的16人，需接受肝功能及病毒測試。港大專家稱由於病人多周前感染，料較難查究傳播途徑，首要是篩查其他病人，若發現更多個案，便反映感染控制有漏洞，要徹底檢視。

檢測同格16人 院方稱已清潔病房

瑪嘉烈醫院昨日公布，24歲男病人3月21日頭部受傷入院，4月11日轉到神經外科加護病房，4月丙肝測試呈陰性，6月中肝酵素急升，6月15日經測試確認感染丙肝。院方發現，4月20日至5月24日該病人與52歲丙肝帶菌者於同一病格留醫，丙肝屬同一基因型，根據流行病學兩者有關聯，不排除24歲病人是院內感染。

指兩人留醫常需用導管 增風險

院方稱兩人因病情需要，留醫期間需使用入侵性導管，常接受血液檢查、靜脈注射和傷口護理程序，令感染風險增加；該院已徹底清潔相關病房及檢視感染控制措施。據悉兩人曾共用的注射針筒等醫療用具，發現有相同病毒基因型血液殘餘，惟未能確立為傳播途徑；另外兩人有使用針筒習慣。

該院稱病人現因自身疾病情况嚴重，院方已透過早期事故通報系統向醫管局呈報。16名病人於上述期間在同一病格留醫，包括該24歲男病人及1名因自身疾病離世的男病人。

專家：倘中招者增 需檢視措施

港大醫學院微生物學系臨牀助理教授薛達稱，丙肝可存活於環境一段長時間，不排除可污染送藥車或托盤等不會直接接觸血液的用具，且血點可非常微小、肉眼不能看見，未必容易察覺，但送藥車等一般只於同一病格使用，估計不會傳播其他病格。

薛達說醫院採取嚴謹環境感染控制措施，仍難百分百保證零感染，偶爾會有零星傳播，惟若發現同院更多病人染病，便反映感染控制出現嚴重漏洞，要徹底檢視。他補充，目前有藥物治療丙肝，療程3個月。

翻查資料，瑪麗醫院2016年曾漏報94歲女病人染丙肝，不排除院內感染；2018年53歲換肝女病人被同病房一名吸毒男病人傳染，院方其後邀請港大微生物學系講座教授袁國勇調查，發現病毒經重複使用的輔助抽血器傳染，為全球首例。袁當時建議醫管局改用即棄抽血器。惟衛生防護中心轄下科學委員會翌月發指引，稱未有科學文獻顯示抽血器與傳播丙肝有關，建議重用抽血器前消毒。袁其後與港大專家發表研究，以模擬實驗等證實抽血器可傳播丙肝。

據悉公院現已全數改用即棄抽血器，是次事件調查證實傳播與抽血器無關。

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