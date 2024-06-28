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港聞二

檢討委會料5至7人 醫局：遲做好過唔做

【明報專訊】近期公立醫院事故頻生，醫衛局長盧寵茂上周責成醫管局全面獨立檢討公院系統問題，3個月內交報告。被問待政府出面始檢討是否後知後覺，醫管局主席范鴻齡昨稱近期連串事故在短時間內發生，「我們亡羊補牢、盡快做是正確態度」，冀可減少不理想情况，「遲做好過唔做」。他稱檢討委員會須保持獨立，局方亦已邀請人選，料最終有5至7人。

人選與醫局「無咩聯繫」 檢討減「不理想情况」

范鴻齡昨日出席醫管局大會後交代稱，檢討委員會須保持獨立，因此人選須在醫療行業有專業地位、受尊重，且全部與醫管局「現時起碼無咩聯繫」，確認名單後會盡快公布。他稱局方將按政府要求釐定委員會職權範圍，細節由委員會決定，例如會否引入盧寵茂建議的獎罰機制，以及高層問責形式，局方會「全盤接收」意見，並向社會交代報告。

公院近年發生多宗醫療和設施事故，例如去年初起接連被揭手術燈塌下、石屎剝落，事故應變和通報問題已被詬病，醫管局其後成立檢討委員會調查醫療儀器和設施，未有全面檢討公院系統。被問到現時檢討是否太遲，范鴻齡不認同，指近期連串事故於短時間內發生，局方「亡羊補牢」，又稱該局是管理多間醫院的龐大機構，「難免很多酌情權在前線」，期望全面檢討系統可減少不理想情况。

仁濟醫院上月底一名4歲女童縫針後一度心跳停頓，醫管局行政總裁高拔陞昨稱女童仍危殆，繼續留醫深切治療部，並向病人、家屬和社會致歉。

開425天藥「不可接受」 研減每次藥量

本報昨日報道東區醫院一名男病人出院時獲處方425天精神科藥物。范鴻齡稱，處方慢性疾病藥物酌情權一向在醫生，但認為事件不理想及「不可接受」。醫管局早前開始檢視門診配藥數量從16周減至4周，他稱將連同是次事件一併檢討，初步將處理處方超過6個月的慢性疾病藥物。他說由於需安排地點讓病人覆配藥物，「否則個個來醫院就唔掂」，仍需時處理。

據悉，現有少於一成門診病人每次處方逾半年藥物，醫管局將研究減少每次配藥數量，或會安排病人定期於社區藥房配藥。至於精神科藥物處方檢討，據悉由於涉及危險藥物相關法例，料難由社區藥房等編配。

看報道方知 范鴻齡：與制度無乜關係

范鴻齡承認昨早看報道始得悉東院事件。被問這是否反映局方內部通報有問題，他稱「與制度無乜關係」，作為主席不可能獲通知所有配藥事件，「高（拔陞）醫生可能早我一日，噚晚（前晚）半夜知道」。

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