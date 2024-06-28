涉騙2億百分百擔保貸款 37「董事」「員工」被捕

警方經深入調查，相信有人利用虛假文件申請計劃，涉及42份申請，公司報稱從事裝修清潔等不同業務，合共已獲批2.1億。據了解，傀儡公司自貸款計劃開始後陸續申請，大部分公司借盡計劃當時上限600萬元。

西九龍總區刑事部周一（24日）起一連3日展開行動，出動100名探員，拘捕29男8女（21至72歲），當中23人為「董事」，14人為「員工」，大部分報稱無業，其餘從事裝修、運輸等，部分有黑社會背景。全部37人已獲准保釋候查，8月上旬及中旬向警方報到。行動仍繼續。

「董事」開傀儡公司 獲一成貸款額報酬

根據調查，該集團已運作一段時間，在網上以「零成本、高回佣、唔使還」招徠，以金錢利誘他人開設傀儡公司，充當公司董事及貸款計劃借貸人，同時收購個人資料，虛構為「員工」，透過虛報公司營業額，誇大僱員薪金支出，營造公司在營運期間大量虧損。獲批貸款後，「董事」會獲貸款額約一成作回報，出售資料「員工」則會收到數千元，但部分人亦不知道其資料已成為「員工」，其餘款項成為集團犯罪得益，轉移至不同戶口。另外，集團亦會預留小量款項向銀行還息，營造正常還款情况，減低銀行戒心。

貸款計劃壞帳率7.7% 擔保額110億

因應新冠疫情，政府2020年4月在「中小企融資擔保計劃」之下推出「百分百擔保特惠貸款」，中小企借貸首年可「還息不還本」，貸款計劃今年3月底屆滿，目前有需要中小企可申請該計劃下八成或九成信貸擔保。商務及經濟發展局回覆本報查詢稱，截至今年4月底，政府就百分百擔保特惠貸款共接獲72,625宗申請，其中66,762宗獲批，獲批貸款額達1427億元，累計壞帳5171宗，壞帳率達7.7%，擔保額達110億元。至於八成及九成擔保產品的壞帳率則分別有4.3%及2.1%。