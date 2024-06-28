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港聞

港聞二

去年「因日程」未飛美 李家超將赴今年秘魯APEC

【明報專迅】亞太經合組織（APEC）領導人峰會去年於美國三藩市舉行，被美國政府制裁的特首李家超去年因「日程事宜」未有代表本港出席峰會，由財政司長陳茂波代為出席。李家超接受《南華早報》專訪時確認，將親自出席今年於秘魯舉行的APEC峰會，被問到如何避免香港再受進一步制裁，他形容無法改變「極端天氣」，只能將自己做得更好，建立一支更強的團隊，足以保護自己的同時贏得更多方面支持。

被問避再制裁 稱「極端天氣」難改

翻查資料，APEC峰會每年均由一個成員國或地區主持，今年輪值主持會議的是南美洲的秘魯。

去年會議於美國舉行，時任保安局長李家超2020年被美國政府制裁，去年美國有跨黨派議員反對李家超赴美出席峰會。

李家超於訪問表示，東盟、中亞、中東及輪值的秘魯充滿投資潛力及商機，又說作為新興市場的秘魯較少受地緣政治競爭影響。

李家超又稱，由於針對中國的「政治議程」持續，預料與美國及英國等國家的雙邊關係不會迅速改善，但對商業交流及民間交往充滿希望，尤其是在本港與歐洲的「盟友」之間的交往，亦會透過舉辦更多國際會議，邀請外地旅客來港親眼看看香港情况。

粵港合作聯席會議延至下月

另外，李家超昨原定到廣州出席粵港合作聯席會議第二十四次會議，昨早宣布粵港雙方延期會議至7月，據知廣東省方面提出押後。

相關字詞﹕制裁 李家超 APEC峰會

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