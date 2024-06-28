明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

獨立日酒會 外交公署副特派員出席 美領事：港美溝通大門長開

【明報專訊】港美官員昨在美國駐港澳總領事館舉辦的美國獨立日酒會上，不約而同強調兩地經貿及人文聯繫，對分歧避重就輕。外交部駐港公署去年未派正副特派員出席同一場合，昨日則由副特派員潘雲東出席酒會，並與美國駐港總領事梅儒瑞夫婦交談。梅儒瑞受訪時形容，港府及外交部駐港公署高層官員出席，顯示港美在政治分歧外，溝通大門一直打開。今年再出席的還有行會召集人葉劉淑儀及短暫現身的前律政司長梁愛詩。

場外多人於賓客經過時舉機

酒會在西九龍圓方天際100舉行，會場外有多名男女在出口等候，有人待賓客經過時舉起手機，手有所動作，疑是拍攝。其中一名戴口罩女子向本報承認，自己屬一親建制網媒，並形容在場一度有10多名類似者等候。另一男子則說自己只是等人，否認拍攝。

梅儒瑞致辭提及，香港仍是推動中美互相認識的關鍵平台，是美國學生學習中文、中國文化及歷史最好地方。他說，美國與中國及香港特區領導人在人權、價值及民主議題續有強烈分歧，美方會續就此激烈辯論，但問題不在酒會一晚解決。

連續第二年代表港府出席的副財政司長黃偉綸打趣說，香港對美國的貿易逆差冠絕各地，「我們對此並無任何投訴，總領事先生」。他重申，經濟活力是港府未來首要任務，歡迎所有遊客及鼓勵交流，也深信眼見為實，當外地遊客來到港見到香港活力及深夜可安全外出，會成為香港的大使。

黃偉綸：期待互相尊重下與美合作

黃強調，香港會保持開放、包容及尊重法治、支持自由貿易及多邊主義，期待在互相尊重前提下發展與美國的合作。

梅儒瑞會後接受傳媒聯訪時承認，仍未見過特首李家超，形容港美政府之間有政治分歧，但雙方一直有溝通。被問及民主派初選案裁決，他稱美方先前已回應，希望香港的「鐘擺」可恢復開放和包容。

相關字詞﹕外交部駐港公署 潘雲東 黃偉綸 梅儒瑞 Gregory May

上 / 下一篇新聞

社工局多3人請辭 民選者半數掛冠 批修例下周三復二讀周五已宣誓 局方：為盡快開工
社工局多3人請辭 民選者半數掛冠 批修例下周三復二讀周五已宣誓 局方：為盡快開工
社福界調查：九成半指修例不當 勞福局：法案會65份意見皆撐
社福界調查：九成半指修例不當 勞福局：法案會65份意見皆撐
鄧桂思案醫生申訟費 控方：撤控因醫專證人拒助
鄧桂思案醫生申訟費 控方：撤控因醫專證人拒助
正生廿載教育路停 學員感恩迷途引領 同吃同睡多年 教師：盼守到最後
正生廿載教育路停 學員感恩迷途引領 同吃同睡多年 教師：盼守到最後
校監赴校受阻 職員：這是正生會的船
校監赴校受阻 職員：這是正生會的船
6274萬公帑新校舍將丟空 政府擬追款
6274萬公帑新校舍將丟空 政府擬追款
沙井女工裁死於不幸 夫擬民事索償 官促渠署落實中長期措施 設中央電子平台
沙井女工裁死於不幸 夫擬民事索償 官促渠署落實中長期措施 設中央電子平台
工權會：平價招標缺設備 惡性循環
工權會：平價招標缺設備 惡性循環
涉擅攜申訴表離獄 鄒家成律師不認罪
涉擅攜申訴表離獄 鄒家成律師不認罪
懲教認寄表須批屬內部指引 辯：非法律
懲教認寄表須批屬內部指引 辯：非法律
涉串謀賭外圍打假波 招重文3人10．28再訊
涉串謀賭外圍打假波 招重文3人10．28再訊
鋸樹3米墮下 七旬義工危殆
鋸樹3米墮下 七旬義工危殆
集運倉檢900萬元毒品 海關拘兩收貨青少年
集運倉檢900萬元毒品 海關拘兩收貨青少年
去年「因日程」未飛美 李家超將赴今年秘魯APEC
去年「因日程」未飛美 李家超將赴今年秘魯APEC
涉騙2億百分百擔保貸款 37「董事」「員工」被捕
涉騙2億百分百擔保貸款 37「董事」「員工」被捕
檢討委會料5至7人 醫局：遲做好過唔做
檢討委會料5至7人 醫局：遲做好過唔做
台調高陸港澳旅警 港府斥抹黑國安法例
台調高陸港澳旅警 港府斥抹黑國安法例
瑪嘉烈病人患丙肝 疑同病格者傳染
瑪嘉烈病人患丙肝 疑同病格者傳染
料連9日酷熱 平2016年紀錄 平安鐘上周5日皆逾1800宗求助
料連9日酷熱 平2016年紀錄 平安鐘上周5日皆逾1800宗求助
反修例案未起訴者 林定國：大多毋須續保
反修例案未起訴者 林定國：大多毋須續保
屠龍案警頻晤被告稱安撫情緒 記事冊寫「為蒐情報」
屠龍案警頻晤被告稱安撫情緒 記事冊寫「為蒐情報」
潮行GBA：重踏羊城革命路
潮行GBA：重踏羊城革命路
灣區手記：室雅何須大 ／文：尚東美
灣區手記：室雅何須大 ／文：尚東美
【Emily】躋五十大宜居城市 香港急升11位 經濟學人智庫：國安法助政治穩定 亦付沉重代價
【Emily】躋五十大宜居城市 香港急升11位 經濟學人智庫：國安法助政治穩定 亦付沉重代價
【Emily】Ocean Park開水上Party 50活動迎暑假
【Emily】Ocean Park開水上Party 50活動迎暑假
【Emily】東京經貿辦投資推廣署牽線 日本第二大連鎖拉麵店登港
【Emily】東京經貿辦投資推廣署牽線 日本第二大連鎖拉麵店登港
【Emily】84.2%長者有上網 升2.4百分點
【Emily】84.2%長者有上網 升2.4百分點
【Emily】周凱旋資助DSE考試費 1.7萬女生合資格
【Emily】周凱旋資助DSE考試費 1.7萬女生合資格
【Emily】經民聯新質生產力報告 AI唱作主題曲
【Emily】經民聯新質生產力報告 AI唱作主題曲