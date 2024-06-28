獨立日酒會 外交公署副特派員出席 美領事：港美溝通大門長開

場外多人於賓客經過時舉機

酒會在西九龍圓方天際100舉行，會場外有多名男女在出口等候，有人待賓客經過時舉起手機，手有所動作，疑是拍攝。其中一名戴口罩女子向本報承認，自己屬一親建制網媒，並形容在場一度有10多名類似者等候。另一男子則說自己只是等人，否認拍攝。

梅儒瑞致辭提及，香港仍是推動中美互相認識的關鍵平台，是美國學生學習中文、中國文化及歷史最好地方。他說，美國與中國及香港特區領導人在人權、價值及民主議題續有強烈分歧，美方會續就此激烈辯論，但問題不在酒會一晚解決。

連續第二年代表港府出席的副財政司長黃偉綸打趣說，香港對美國的貿易逆差冠絕各地，「我們對此並無任何投訴，總領事先生」。他重申，經濟活力是港府未來首要任務，歡迎所有遊客及鼓勵交流，也深信眼見為實，當外地遊客來到港見到香港活力及深夜可安全外出，會成為香港的大使。

黃偉綸：期待互相尊重下與美合作

黃強調，香港會保持開放、包容及尊重法治、支持自由貿易及多邊主義，期待在互相尊重前提下發展與美國的合作。

梅儒瑞會後接受傳媒聯訪時承認，仍未見過特首李家超，形容港美政府之間有政治分歧，但雙方一直有溝通。被問及民主派初選案裁決，他稱美方先前已回應，希望香港的「鐘擺」可恢復開放和包容。