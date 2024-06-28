獨立日酒會 外交公署副特派員出席 美領事：港美溝通大門長開

【明報專訊】港美官員昨在美國駐港澳總領事館舉辦的美國獨立日酒會上，不約而同強調兩地經貿及人文聯繫，對分歧避重就輕。外交部駐港公署去年未派正副特派員出席同一場合，昨日則由副特派員潘雲東出席酒會，並與美國駐港總領事梅儒瑞夫婦交談。梅儒瑞受訪時形容，港府及外交部駐港公署高層官員出席，顯示港美在政治分歧外，溝通大門一直打開。今年再出席的還有行會召集人葉劉淑儀及短暫現身的前律政司長梁愛詩。
場外多人於賓客經過時舉機
酒會在西九龍圓方天際100舉行，會場外有多名男女在出口等候，有人待賓客經過時舉起手機，手有所動作，疑是拍攝。其中一名戴口罩女子向本報承認，自己屬一親建制網媒，並形容在場一度有10多名類似者等候。另一男子則說自己只是等人，否認拍攝。
梅儒瑞致辭提及，香港仍是推動中美互相認識的關鍵平台，是美國學生學習中文、中國文化及歷史最好地方。他說，美國與中國及香港特區領導人在人權、價值及民主議題續有強烈分歧，美方會續就此激烈辯論，但問題不在酒會一晚解決。
連續第二年代表港府出席的副財政司長黃偉綸打趣說，香港對美國的貿易逆差冠絕各地，「我們對此並無任何投訴，總領事先生」。他重申，經濟活力是港府未來首要任務，歡迎所有遊客及鼓勵交流，也深信眼見為實，當外地遊客來到港見到香港活力及深夜可安全外出，會成為香港的大使。
黃偉綸：期待互相尊重下與美合作
黃強調，香港會保持開放、包容及尊重法治、支持自由貿易及多邊主義，期待在互相尊重前提下發展與美國的合作。
梅儒瑞會後接受傳媒聯訪時承認，仍未見過特首李家超，形容港美政府之間有政治分歧，但雙方一直有溝通。被問及民主派初選案裁決，他稱美方先前已回應，希望香港的「鐘擺」可恢復開放和包容。
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