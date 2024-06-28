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懲教認寄表須批屬內部指引 辯：非法律

【明報專訊】總懲教主任李子康供稱，若囚犯欲撰寫投訴表格，署方「一定會畀」，寄出表格前的保安程序包括檢查當中有否違禁品，完成後隨即交還囚犯，在高級懲教主任面前密封。李說，一般而言囚犯都會透過郵寄寄出表格，如打算透過律師或朋友寄送需事先申請，經批准後能透過其他途徑帶離監獄。

辯方稱表格屬已授權物

李解釋，一旦接獲申請，他會查詢囚犯希望透過其他渠道寄出的原因，建議對方經署方處理；若對方堅持交給訪客，則會衡量表格會否準確地交予公署跟進，但署方無機制監察第三方會如何處理表格。李在盤問下承認囚犯以其他方式寄送表格要獲得批准，是基於署方內部指引，考慮批出與否的因素亦非明文規定。

代表被告胡詠斯的資深大律師王正宇於中段陳辭稱，控罪要旨在於涉案投訴表格是否「未經授權」物品，而《監獄規例》第47（4）條列明囚犯與指明人士包括公署專員通信，「須准許」囚犯寫和發出該信件，條文不受其他規例限制，代表涉案表格屬於已授權的物品。辯方續稱，懲教的指引和守則不是法律，「唔係白紙黑字寫低」，控方的基礎是不對外公開的指引和守則，在原有法律上施加額外條件，做法扭曲法律。

控方回應稱，署方不是不准囚犯寄投訴信，但前提是須經懲教准許，如未經批准交予第三者，署方不能確保收信人收妥，有違《監獄條例》控制囚犯的主旨，應裁定表證成立。

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