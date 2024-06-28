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港聞

港聞二

工權會：平價招標缺設備 惡性循環

【明報專訊】事主丈夫李金華案發時為涉案承建商東主，事發後已無再從事密閉空間工程。對於庭上建議，李稱「有啲嘢係講就得，做就未必做得到」，而且施工場地由渠務署管理，「實際最清楚（潛在危險）嘅係渠務署」，認為雙方應加強溝通。工業傷亡權益會回應，這次事件是可避免的人為錯誤，渠務署作為場地負責人責無旁貸，勞工處對工程有巡查責任，而前線工人的個人裝備在意外時永遠是最後防線。

東主：庭上建議部分未必做到

李金華在庭外指出，涉案工程須在一天內完成，而每個氧氣樽的供氧量只足夠使用40分鐘，他們當時由早上9時許工作至下午4時才完工，同意當時裝備不足，稱「起碼我哋要擺幾廿個氧氣樽落去做」，但同時亦會構成不便。據李的經驗，渠務署的外判工程單價均在5萬元以下，而購入性能較好的氧氣樽則須花費8萬至9萬元，「個成本我哋做唔到」。

工業傷亡權益會幹事劉家樂認為，在平價招標下，財力及器材不足的中小型承判商難以負擔安全設備的成本，造成惡性循環。勞工處今年5月修訂《工作守則：密閉空間工作的安全與健康》，劉提及新指引對裝備有一定要求，期望政府能提高工程招標金額，並給予更多時間及空間承判商進行工程。

工權指渠署勞處公司三方有責

劉表示，事件中三方均有責任，離心機被錯誤開啟而令井中突然出現有害氣體，渠務署作為場地負責人責無旁貸；勞工處對工程有巡查責任，而前線工人的個人裝備在意外發生時永遠是最後的防線。據勞工處資料，在小蠔灣污水處理廠事故後，本港共出現4次密閉空間工業意外，共7人死亡。劉希望各方在研訊中汲取教訓，盡快落實改善措施以配合新指引，減低意外機率。

（死因研訊）

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