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港聞

港聞二

沙井女工裁死於不幸 夫擬民事索償 官促渠署落實中長期措施 設中央電子平台

【明報專訊】小蠔灣污水處理廠3年前發生工業意外，46歲女工人在回流井工作時昏迷不治。死因裁判官昨裁決稱，事主救夫心切沒佩戴安全呼吸器具下井，吸入硫化氫而暈倒，撞傷胸部並跌入水中遇溺，死因為硫化氫中毒、胸部受損及溺斃，裁定事主「死於不幸」，促請渠務署盡快全面落實中長期改善措施。事主丈夫李金華庭外表示「預咗係咁樣」，聞判後心情無改變，料將民事追討損失（見另稿）。明報記者

事主王喜梅2021年11月18日在小蠔灣污水處理廠工作時死亡。死因裁判官周至偉昨裁決時綜合證供指出，工人當日沒到控制室登記，後有學生來廠取污泥樣本，控制室職員不知道有工程下，向離心機操作員確認可以開啟離心機，以致污水入井釋出硫化氫，濃度高達1000百萬分率，可使人即時昏迷。

採納勞處建議 須上鎖掛牌

周官續稱，井內施工的3名工人嗅到異味後暈倒，地面候命工人亦於落井救人後暈倒，事主向渠務署職員求助，其後被目擊救夫心切、阻止不果下入井，獲救時已無心跳呼吸、缺失左前臂，在相對可能性的原則下裁定王「死於不幸」。

建議方面，周官分別詳述勞工處及渠務署報告的改善措施，認為勞工處建議合適合理，全面採納其建議，包括承判商須制定安全工作系統和演習、執行「上鎖掛牌」制度等。周官亦認為毋須就渠務署已實施的中短期措施作建議，促請渠務署盡快全面實行中長期措施，即具影像分析功能的閉路電視，以加強監測工人施工情况，並設置中央電子平台，管理工程通訊、監督及出入管制，並配置智能頭盔及GPS裝置。周官裁決後向家屬致以深切慰問，對事件感難過，希望同類事故不再發生。

勞處：就密閉空間守則特別巡查

勞工處回覆查詢稱，對於工友於意外身故十分難過，另提到新頒布的《工作守則：密閉空間工作的安全與健康》將於今年11月30日生效，為了解業界對新指引的準備情况，勞工處6月中旬展開為期兩周針對密閉空間的特別巡查行動。渠務署暫未有回覆。

【案件編號：CCDI 1053/21】

（死因研訊）

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