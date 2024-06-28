明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

6274萬公帑新校舍將丟空 政府擬追款

【明報專訊】正生書院設施殘舊簡陋，2012年獲政府准許在校址附近擴建，其後獲公帑資助6274萬元，2022年下半年竣工並正名為「正生書院下徑中心」。隨着書院下月停運，意味下徑中心供師生使用一年多後丟空；政府昨日回覆本報稱，正計劃向正生會追討資助款項。

正生書院2009年申請由芝麻灣半島遷入梅窩的空置校舍，遭當區居民反對，未有成事；2012年地政署批准正生會使用校舍附近一幅5000呎用地興建3座臨時設施。政府昨日回覆，禁毒基金透過「藥物倚賴者治療康復中心特別撥款計劃」於2015及2016年分別撥款4711萬元及1563萬元資助工程，正生會有向保安局禁毒處報告進度，並在2020年11月獲發臨時佔用許可證（俗稱「入伙紙」）。

根據「特別撥款計劃手冊」，如發生停辦或未能維持牌照等違約事件，政府有權要求償還撥款或賠償因違約蒙受的損失。政府昨稱正計劃按資助協議條款向正生會追討資助款項，地政總署會考慮收回相關政府土地，禁毒處則會與其他部門研究設施日後的用途。

2022下半年竣工 使用逾年

綜合正生書院校監崔康常及舊生湯家誠日前受訪所述，連同正生會斥資，下徑中心工程涉款近億元，至2022年下半年竣工後供師生使用，惟該校未有更改學校註冊地址。崔康常說，他兩三年前曾應校長陳兆焯要求，向教育局申請註冊新校址，但他近來才得悉教育局曾7次寄信到校，促請崔補交資料，陳未有轉告。

校址未改 教局：未交文件

教育局昨日回覆，正生書院校監2022年12月曾申請增設校舍，惟校方至今仍未提交所需文件，例如消防處及屋宇署簽發的證明文件，因此教育局未能進一步處理申請。局方亦引用《教育條例》稱，任何學校除了在其註冊證明書或臨時註冊證明書內所指明的房產營辦，不得在其他房產營辦，如有違例會按既定程序及機制採取適當行動，包括警告或檢控。

上 / 下一篇新聞

社工局多3人請辭 民選者半數掛冠 批修例下周三復二讀周五已宣誓 局方：為盡快開工
社工局多3人請辭 民選者半數掛冠 批修例下周三復二讀周五已宣誓 局方：為盡快開工
社福界調查：九成半指修例不當 勞福局：法案會65份意見皆撐
社福界調查：九成半指修例不當 勞福局：法案會65份意見皆撐
鄧桂思案醫生申訟費 控方：撤控因醫專證人拒助
鄧桂思案醫生申訟費 控方：撤控因醫專證人拒助
正生廿載教育路停 學員感恩迷途引領 同吃同睡多年 教師：盼守到最後
正生廿載教育路停 學員感恩迷途引領 同吃同睡多年 教師：盼守到最後
校監赴校受阻 職員：這是正生會的船
校監赴校受阻 職員：這是正生會的船
沙井女工裁死於不幸 夫擬民事索償 官促渠署落實中長期措施 設中央電子平台
沙井女工裁死於不幸 夫擬民事索償 官促渠署落實中長期措施 設中央電子平台
工權會：平價招標缺設備 惡性循環
工權會：平價招標缺設備 惡性循環
涉擅攜申訴表離獄 鄒家成律師不認罪
涉擅攜申訴表離獄 鄒家成律師不認罪
懲教認寄表須批屬內部指引 辯：非法律
懲教認寄表須批屬內部指引 辯：非法律
涉串謀賭外圍打假波 招重文3人10．28再訊
涉串謀賭外圍打假波 招重文3人10．28再訊
鋸樹3米墮下 七旬義工危殆
鋸樹3米墮下 七旬義工危殆
集運倉檢900萬元毒品 海關拘兩收貨青少年
集運倉檢900萬元毒品 海關拘兩收貨青少年
獨立日酒會 外交公署副特派員出席 美領事：港美溝通大門長開
獨立日酒會 外交公署副特派員出席 美領事：港美溝通大門長開
去年「因日程」未飛美 李家超將赴今年秘魯APEC
去年「因日程」未飛美 李家超將赴今年秘魯APEC
涉騙2億百分百擔保貸款 37「董事」「員工」被捕
涉騙2億百分百擔保貸款 37「董事」「員工」被捕
檢討委會料5至7人 醫局：遲做好過唔做
檢討委會料5至7人 醫局：遲做好過唔做
台調高陸港澳旅警 港府斥抹黑國安法例
台調高陸港澳旅警 港府斥抹黑國安法例
瑪嘉烈病人患丙肝 疑同病格者傳染
瑪嘉烈病人患丙肝 疑同病格者傳染
料連9日酷熱 平2016年紀錄 平安鐘上周5日皆逾1800宗求助
料連9日酷熱 平2016年紀錄 平安鐘上周5日皆逾1800宗求助
反修例案未起訴者 林定國：大多毋須續保
反修例案未起訴者 林定國：大多毋須續保
屠龍案警頻晤被告稱安撫情緒 記事冊寫「為蒐情報」
屠龍案警頻晤被告稱安撫情緒 記事冊寫「為蒐情報」
潮行GBA：重踏羊城革命路
潮行GBA：重踏羊城革命路
灣區手記：室雅何須大 ／文：尚東美
灣區手記：室雅何須大 ／文：尚東美
【Emily】躋五十大宜居城市 香港急升11位 經濟學人智庫：國安法助政治穩定 亦付沉重代價
【Emily】躋五十大宜居城市 香港急升11位 經濟學人智庫：國安法助政治穩定 亦付沉重代價
【Emily】Ocean Park開水上Party 50活動迎暑假
【Emily】Ocean Park開水上Party 50活動迎暑假
【Emily】東京經貿辦投資推廣署牽線 日本第二大連鎖拉麵店登港
【Emily】東京經貿辦投資推廣署牽線 日本第二大連鎖拉麵店登港
【Emily】84.2%長者有上網 升2.4百分點
【Emily】84.2%長者有上網 升2.4百分點
【Emily】周凱旋資助DSE考試費 1.7萬女生合資格
【Emily】周凱旋資助DSE考試費 1.7萬女生合資格
【Emily】經民聯新質生產力報告 AI唱作主題曲
【Emily】經民聯新質生產力報告 AI唱作主題曲