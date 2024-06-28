6274萬公帑新校舍將丟空 政府擬追款

正生書院2009年申請由芝麻灣半島遷入梅窩的空置校舍，遭當區居民反對，未有成事；2012年地政署批准正生會使用校舍附近一幅5000呎用地興建3座臨時設施。政府昨日回覆，禁毒基金透過「藥物倚賴者治療康復中心特別撥款計劃」於2015及2016年分別撥款4711萬元及1563萬元資助工程，正生會有向保安局禁毒處報告進度，並在2020年11月獲發臨時佔用許可證（俗稱「入伙紙」）。

根據「特別撥款計劃手冊」，如發生停辦或未能維持牌照等違約事件，政府有權要求償還撥款或賠償因違約蒙受的損失。政府昨稱正計劃按資助協議條款向正生會追討資助款項，地政總署會考慮收回相關政府土地，禁毒處則會與其他部門研究設施日後的用途。

2022下半年竣工 使用逾年

綜合正生書院校監崔康常及舊生湯家誠日前受訪所述，連同正生會斥資，下徑中心工程涉款近億元，至2022年下半年竣工後供師生使用，惟該校未有更改學校註冊地址。崔康常說，他兩三年前曾應校長陳兆焯要求，向教育局申請註冊新校址，但他近來才得悉教育局曾7次寄信到校，促請崔補交資料，陳未有轉告。

校址未改 教局：未交文件

教育局昨日回覆，正生書院校監2022年12月曾申請增設校舍，惟校方至今仍未提交所需文件，例如消防處及屋宇署簽發的證明文件，因此教育局未能進一步處理申請。局方亦引用《教育條例》稱，任何學校除了在其註冊證明書或臨時註冊證明書內所指明的房產營辦，不得在其他房產營辦，如有違例會按既定程序及機制採取適當行動，包括警告或檢控。