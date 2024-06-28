正生廿載教育路停 學員感恩迷途引領 同吃同睡多年 教師：盼守到最後

明報記者 葉希雯

DSE生：備試睹警搜校 心情起伏大

「以往這個時間，應該正在上課…（比起之前）靜了很多。」家誠周一（24日）重返芝麻灣，沿着蜿蜒山路而上，抵達正生標誌的鐵皮校舍。昔日並肩的同窗已四散各覓去向，15歲因賭癮入讀正生的家誠表示，過去近4年的書院生活，讓他靠信仰重回正軌，「書院給予我很多機會，泥水、油漆、射箭等不同項目，均將我的焦點放了在正途上，令我的經歷多了」。他相信如當初無加入正生，未必會繼續學業和考公開試，至今仍不敢相信書院將停運。

今年1月，警方以涉嫌串謀詐騙拘捕4名基督教正生會董事，並通緝書院校長陳兆焯等3名已離港董事，此後書院命途未卜。當時正備戰DSE的家誠，眼見大批警員入校搜查，隨後有記者到訪，自言難免影響備試，「心情起伏很大，也有失望」，幸得教師「無糧出也撐住我們這班DSE考生走到最後」。他又提到，原有兩名學員將應考下屆DSE，很擔心停運會影響他們的備試狀態。

物資續運 課堂改自修

正生會本月初宣布書院下月7日停運，教師着手安排在校生去向。一眾師生每朝繼續到碼頭，將糧食等物資搬入校舍，然而記錄每周時間表的掛牆小白板，寫到上星期便戛然而止，課堂時間亦改為學員自習。截至周一，書院尚餘4名男學生在校、6名男職工恒常當值，而採訪當日記者未能接觸女生宿舍。

12年教師：首要關心學生 沒想未來

1998年創校以來，正生書院以「低於市價」聘請有心人，教師劉文偉憶述初時受書院使命觸動，依照信仰指示，在14年前自願降薪加入執教，與學員同吃同睡。他2018年曾回主流學校教書，惟捨不得困在山頭的「迷途了的年輕人」，兩年後重返正生書院。

在正生服事的12個寒暑過去，劉文偉稱，正生風波從年初擾攘至今，一眾教師無刻意隱瞞事態，惟相信學生情緒多少受影響，只能鼓勵他們專心讀書、做好自己。書院職工今年3月起被拖欠薪金，劉說團隊繼續如常工作，形容眾人均「忠於自身信仰、忠於這班學生，想守到他們到最後」，反問「我們不上班，那班學生怎麼辦呢？」

書院停運在即，劉文偉嘆不時有人說關心師生去向，惟鮮有人到島上了解學生現况，「（那班學生）好像被人扔在這裏，沒人理會」。他自言作為教師，首要的仍是關心學生，處理好善後工作，自己亦不曾想過未來，笑說「看看上帝有沒有安排」。

崔康常：教局稱數校擬接收學生

校監崔康常表示，一直有與教育局、社署、保安局禁毒處等聯絡，引述教育局稱有數間中學有意接收適齡學生，他聯絡過兩間，盼幫助學生過渡，另有部分由家長安排轉校。

1998年註冊為私立學校的正生書院，歷來收留過不少毒癮青年，戒毒率曾達七成，歷年走過遷校、帳目混亂等風波（見表）。昔日矢志為迷途青年領路的正生書院，將在下月7日結束逾廿載的育人使命。