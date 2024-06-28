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鄧桂思案醫生申訟費 控方：撤控因醫專證人拒助

【明報專訊】病人鄧桂思2017年到聯合醫院求診，疑因開漏藥致出現急性肝衰竭，兩度換肝後不治。律政司去年控告兩名醫生誤殺罪，多次提堂後撤控，兩名醫生向控方申請訟費，昨於東區裁判法院處理。控方首次透露撤控原因，為香港醫學專科學院的證人原本配合警方調查，及後在進一步法律程序「不合作」，削弱控方案情，控方綜合考量之下撤控。

辯方指舉證「好大空隙」

控方謂非弱到無可能告

被告林治崑和陳小劍2023年1月被起訴誤殺罪，同年8月獲撤控，當庭釋放。另一邊廂，死因庭今年4月就鄧桂思事件研訊，死因裁判官沒提供「非法被殺」選項，陪審團最終以4比1裁定鄧桂思「死於不幸」。

林治崑和陳小劍昨沒到庭，由辯方大律師羅蔚山就誤殺案申請訟費，控方由律政司高級檢控官梁育珩代表。控辯雙方主要爭議，控方能否就誤殺罪舉證至毫無合理疑點（見表）。羅蔚山表示，被告開漏藥未達刑事定罪標準，按照慣例，撤控被告應獲判訟費。羅又稱，鄧桂思曾接受兩次換肝手術，若指開漏藥和鄧的死亡有因果關係，控方舉證存有「好大空隙」。

梁育珩反駁，被告開漏藥是明顯過失，控方有足夠證據證明誤殺，不是「弱到無可能告」；只是案件情况有變，控方考慮有證人拒絕作供、辯方抗辯方向和公眾利益等，在「累積效應」下決定撤控。梁強調本案人命攸關，被告開漏藥為嚴重疏漏，行為備受譴責，法庭應駁回訟費申請。

官：已呈3專家 控：少一人稍打折

暫委裁判官陳姵妏關注，控方呈上3名專家證人報告，可見專家證供充分，「有其他PW（控方證人）叫唔到，又如何呢？」梁育珩解釋，拒絕作供的證人與香港醫專有關，有專家形容處方抗病毒藥是醫學院必修知識，而醫專一方的證人曾協助警方調查，牽涉被告在不同年份、專科接受醫學訓練的課程內容，「專家證人無法一一仔細講到」。梁表示，醫專的證人及後拒絕作證，令控方案情「稍微打咗折扣」，控方因此撤控。

遭質疑太早告 控方：未料有變

陳官問到，律政司落案起訴被告後，多次申請押後以待調查，不久決定撤控，「點解唔做晒調查、攞足法律意見先控告呢？……咁咪告早咗？」梁育珩表示，鄧桂思死亡事件交上死因庭後，由死因裁判官轉介予警方刑事調查，其後經歷新冠疫情，控方花大量時間聯絡專家證人，考慮一系列因素後撤控。梁稱事後看來「唔係最好、最英明的決定」，事前無預計證據上的變化。陳官押後至7月18日裁決訟費。

【案件編號：ESCC 98/23】

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