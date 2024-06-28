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社福界調查：九成半指修例不當 勞福局：法案會65份意見皆撐

【明報專訊】有社工本月發起一項有關本港在職社工、退休社工及社工學生對社工註冊局修例的意見調查，透過網上問卷訪問逾3100人，結果顯示約九成半受訪者認為修例不恰當及會導致社工推行工作時可能有被指「危害國家安全」風險；近九成同意修例會令社工更難為弱勢社群爭取權益。勞福局重申政府認為有迫切需要完善註冊局管治，使註冊局更有效保障廣大社會利益、維護國家安全及推動社工專業的有序發展。

勞福局回覆本報稱，註冊局近年處理社工註冊、紀律管制以至社工專業發展方面的做法和決定嚴重偏離《社工註冊條例》精神，提出修例草案至今，社福界、立法會和社會各界，包括註冊局部分成員均支持盡快修例；法案委員會接獲65份由公眾人士、社福機構、社福界人士及其他界別團體主動提交的意見書，一致認同有必要盡快完善註冊局管治。

局方強調支持意見均具名提出，社福機構提交的意見書亦不止是個別人士意見。

94.5%受訪者憂蒙危國安指控

調查由社工謝世傑、社工學者莫慶聯和陳家傑發起，本月7至13日透過網上問卷蒐集在職社工、退休社工及社工學生對修例意見，剔除非受訪對象後，有效問卷為3138份，逾七成為在職社工。結果顯示，95%受訪者認為修例不恰當；94.5%同意修例會導致社工推行工作時可能有被指「危害國家安全」風險；88.6%不同意擴大註冊局委任成員至19名（連同政府代表）；72.4%不同意修例可提高社工專業水平。

調查團隊質疑修例破壞社工專業自主，令專業實踐更困難甚至自我制約，又認為修例令社工在服務推行時更易誤踏「紅線」，隨時有違法或被拒續牌風險。

團隊建議政府推行修例及之後工作前須廣泛諮詢及聆聽業界意見，稱將向立法會提交調查結果，希望恢復二讀討論時法案委員會能聆聽業界意見。

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