社福界調查：九成半指修例不當 勞福局：法案會65份意見皆撐

勞福局回覆本報稱，註冊局近年處理社工註冊、紀律管制以至社工專業發展方面的做法和決定嚴重偏離《社工註冊條例》精神，提出修例草案至今，社福界、立法會和社會各界，包括註冊局部分成員均支持盡快修例；法案委員會接獲65份由公眾人士、社福機構、社福界人士及其他界別團體主動提交的意見書，一致認同有必要盡快完善註冊局管治。

局方強調支持意見均具名提出，社福機構提交的意見書亦不止是個別人士意見。

94.5%受訪者憂蒙危國安指控

調查由社工謝世傑、社工學者莫慶聯和陳家傑發起，本月7至13日透過網上問卷蒐集在職社工、退休社工及社工學生對修例意見，剔除非受訪對象後，有效問卷為3138份，逾七成為在職社工。結果顯示，95%受訪者認為修例不恰當；94.5%同意修例會導致社工推行工作時可能有被指「危害國家安全」風險；88.6%不同意擴大註冊局委任成員至19名（連同政府代表）；72.4%不同意修例可提高社工專業水平。

調查團隊質疑修例破壞社工專業自主，令專業實踐更困難甚至自我制約，又認為修例令社工在服務推行時更易誤踏「紅線」，隨時有違法或被拒續牌風險。

團隊建議政府推行修例及之後工作前須廣泛諮詢及聆聽業界意見，稱將向立法會提交調查結果，希望恢復二讀討論時法案委員會能聆聽業界意見。