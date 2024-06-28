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社工局多3人請辭 民選者半數掛冠 批修例下周三復二讀周五已宣誓 局方：為盡快開工

【明報專訊】勞福局長孫玉菡上月狠批社工註冊局後迅速提出修例改組，包括要求成員宣誓，草案下周三（3日）於立法會恢復二讀。繼社工註冊局民選成員林昭寰不滿修例手法請辭，再多3名民選成員請辭，包括陳國邦、鍾威麟及陸鳳萍，即8名民選成員有一半辭任。陸鳳萍承認同樣因不滿政府修例手法請辭，又說近日收到政府通知已安排下月5日宣誓，對草案未恢復二讀及三讀通過前便落實安排感不滿，故提早辭任。

局方料個別請辭無礙運作

補選否註冊局處理

勞福局回覆本報解釋，為讓新組成的社工註冊局可盡快展開工作，政府安排7月5日為註冊局成員舉行宣誓儀式，而就宣誓安排盡早聯絡獲委任及經選舉產生的委員，目的是讓他們可以有充分時間準備，實為合理及負責任的做法，「以此為由提出辭職，令人費解」。至於會否要求社工註冊局補選，勞福局相信註冊局日常運作不受個別成員請辭影響，選任成員辭職及需否補選等事宜，應由註冊局按照法例及慣例處理。

副主席：註冊局沒補充

現屆社工註冊局任期至明年1月15日。本報向社工註冊局查詢會否補選、4名民選成員辭任會否影響社工註冊局運作，副主席何詩敏電郵回覆稱，註冊局現階段並沒補充或回應。

現時15名註冊局成員中，8人由社工投票選出，7人由特首委任，餘下一人是社署署長或其代表。繼社工學者林昭寰本月中辭任，註冊局網頁顯示，陳國邦、鍾威麟及陸鳳萍任期至前日（26日）提早結束，即民選成員只剩4人。

鍾威麟回覆本報證實，基於個人原因已向社工註冊局和主席請辭。被問為何請辭、是否與不滿政府修例有關，他說沒補充。

原擬修例後辭職 現提早求去

陸鳳萍向本報承認因不滿修例手法而請辭，批評修例及增加委任成員做法「侵犯專業自主性」，修例亦倉卒。她透露，數日前收到政府信件通知7月5日宣誓安排，最遲昨日要回覆，她質疑及不滿草案尚未恢復二讀和三讀通過，政府便落實宣誓安排，「點解要今日（昨日）答佢去唔去宣誓？」她說原打算修例通過後「一定會辭職」，現時是提早。

政府建議註冊局成員由15人增至27人，特首委任成員增至17人，並要求成員宣誓擁護《基本法》及效忠特區政府。孫玉菡早前強調擴大成員數目旨在推動更廣泛及均衡參與，重組後以社工佔多數，充分尊重社工專業，確保業內不同聲音能帶入註冊局，保障公眾利益。

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