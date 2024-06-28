屠龍案警頻晤被告稱安撫情緒 記事冊寫「為蒐情報」

代表張銘裕的大律師姚本成盤問梁樂文，問及有關梁於2020年4月為從犯證人彭軍壕錄取「無損權益口供」後的事宜。

警：一般會見犯人的籠統寫法

否認為誘「拉多啲人落水」

梁表示，同年12月彭想與案件主管見面，故梁陪同上司到收押所，但見面過程純屬安撫彭及閒話家常。姚質疑「阿sir唔會咁得閒去閒話啩」，梁稱因彭以為他是污點證人，其心情複雜，故想與警方見面。

姚又問，梁於2021年的半年內6度與彭見面是否都為閒話，梁稱「類似目的，冇記錯，都係冇咩好傾」。姚關注，為何梁的記事冊記錄最後兩次見面目的是「interview for IG（為蒐集情報而會面）」，梁稱警方一般會見犯人都會籠統地寫「for IG」，並否認當日有向彭蒐集情報。

代表賴振邦的大律師是香媛指出，2020年1月17日賴被捕，兩日後被解押到警署接受調查，其間有警員命令賴在房間內脫去衣物，當賴拿回衣服便發現褲袋內有一袋子彈，及後有警員將一枚子彈放在賴的背部來回磨擦。賴離開時被推至頭部撞牆，梁指罵賴「死曱甴，我同啲人講係你篤灰，篤佢哋出嚟」；梁否認辯方說法。是香媛又稱，由於賴沒招認任何事，故當日警方威逼他招認，並指梁多次與彭見面是想着彭「拉多啲人落水」，梁均表示不同意。

【案件編號：HCCC164/22、255/23】

（反修例風暴）