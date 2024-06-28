明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

屠龍案警頻晤被告稱安撫情緒 記事冊寫「為蒐情報」

【明報專訊】屠龍小隊和無名組織等涉策劃2019年用炸彈殺警案，昨在高院步入第42天審訊。負責調查案件的警長梁樂文續作供，稱同案認罪被告彭軍壕向警方錄取口供後，多次要求與調查警員見面，梁與上司到收押所會見彭，安撫對方情緒。辯方質疑梁與彭見面之目的是蒐集情報或想彭「拉更多人落水」，梁對此一概否認。

代表張銘裕的大律師姚本成盤問梁樂文，問及有關梁於2020年4月為從犯證人彭軍壕錄取「無損權益口供」後的事宜。

警：一般會見犯人的籠統寫法

否認為誘「拉多啲人落水」

梁表示，同年12月彭想與案件主管見面，故梁陪同上司到收押所，但見面過程純屬安撫彭及閒話家常。姚質疑「阿sir唔會咁得閒去閒話啩」，梁稱因彭以為他是污點證人，其心情複雜，故想與警方見面。

姚又問，梁於2021年的半年內6度與彭見面是否都為閒話，梁稱「類似目的，冇記錯，都係冇咩好傾」。姚關注，為何梁的記事冊記錄最後兩次見面目的是「interview for IG（為蒐集情報而會面）」，梁稱警方一般會見犯人都會籠統地寫「for IG」，並否認當日有向彭蒐集情報。

代表賴振邦的大律師是香媛指出，2020年1月17日賴被捕，兩日後被解押到警署接受調查，其間有警員命令賴在房間內脫去衣物，當賴拿回衣服便發現褲袋內有一袋子彈，及後有警員將一枚子彈放在賴的背部來回磨擦。賴離開時被推至頭部撞牆，梁指罵賴「死曱甴，我同啲人講係你篤灰，篤佢哋出嚟」；梁否認辯方說法。是香媛又稱，由於賴沒招認任何事，故當日警方威逼他招認，並指梁多次與彭見面是想着彭「拉多啲人落水」，梁均表示不同意。

【案件編號：HCCC164/22、255/23】

（反修例風暴）

上 / 下一篇新聞

社工局多3人請辭 民選者半數掛冠 批修例下周三復二讀周五已宣誓 局方：為盡快開工
社工局多3人請辭 民選者半數掛冠 批修例下周三復二讀周五已宣誓 局方：為盡快開工
社福界調查：九成半指修例不當 勞福局：法案會65份意見皆撐
社福界調查：九成半指修例不當 勞福局：法案會65份意見皆撐
鄧桂思案醫生申訟費 控方：撤控因醫專證人拒助
鄧桂思案醫生申訟費 控方：撤控因醫專證人拒助
正生廿載教育路停 學員感恩迷途引領 同吃同睡多年 教師：盼守到最後
正生廿載教育路停 學員感恩迷途引領 同吃同睡多年 教師：盼守到最後
校監赴校受阻 職員：這是正生會的船
校監赴校受阻 職員：這是正生會的船
6274萬公帑新校舍將丟空 政府擬追款
6274萬公帑新校舍將丟空 政府擬追款
沙井女工裁死於不幸 夫擬民事索償 官促渠署落實中長期措施 設中央電子平台
沙井女工裁死於不幸 夫擬民事索償 官促渠署落實中長期措施 設中央電子平台
工權會：平價招標缺設備 惡性循環
工權會：平價招標缺設備 惡性循環
涉擅攜申訴表離獄 鄒家成律師不認罪
涉擅攜申訴表離獄 鄒家成律師不認罪
懲教認寄表須批屬內部指引 辯：非法律
懲教認寄表須批屬內部指引 辯：非法律
涉串謀賭外圍打假波 招重文3人10．28再訊
涉串謀賭外圍打假波 招重文3人10．28再訊
鋸樹3米墮下 七旬義工危殆
鋸樹3米墮下 七旬義工危殆
集運倉檢900萬元毒品 海關拘兩收貨青少年
集運倉檢900萬元毒品 海關拘兩收貨青少年
獨立日酒會 外交公署副特派員出席 美領事：港美溝通大門長開
獨立日酒會 外交公署副特派員出席 美領事：港美溝通大門長開
去年「因日程」未飛美 李家超將赴今年秘魯APEC
去年「因日程」未飛美 李家超將赴今年秘魯APEC
涉騙2億百分百擔保貸款 37「董事」「員工」被捕
涉騙2億百分百擔保貸款 37「董事」「員工」被捕
檢討委會料5至7人 醫局：遲做好過唔做
檢討委會料5至7人 醫局：遲做好過唔做
台調高陸港澳旅警 港府斥抹黑國安法例
台調高陸港澳旅警 港府斥抹黑國安法例
瑪嘉烈病人患丙肝 疑同病格者傳染
瑪嘉烈病人患丙肝 疑同病格者傳染
料連9日酷熱 平2016年紀錄 平安鐘上周5日皆逾1800宗求助
料連9日酷熱 平2016年紀錄 平安鐘上周5日皆逾1800宗求助
反修例案未起訴者 林定國：大多毋須續保
反修例案未起訴者 林定國：大多毋須續保
潮行GBA：重踏羊城革命路
潮行GBA：重踏羊城革命路
灣區手記：室雅何須大 ／文：尚東美
灣區手記：室雅何須大 ／文：尚東美
【Emily】躋五十大宜居城市 香港急升11位 經濟學人智庫：國安法助政治穩定 亦付沉重代價
【Emily】躋五十大宜居城市 香港急升11位 經濟學人智庫：國安法助政治穩定 亦付沉重代價
【Emily】Ocean Park開水上Party 50活動迎暑假
【Emily】Ocean Park開水上Party 50活動迎暑假
【Emily】東京經貿辦投資推廣署牽線 日本第二大連鎖拉麵店登港
【Emily】東京經貿辦投資推廣署牽線 日本第二大連鎖拉麵店登港
【Emily】84.2%長者有上網 升2.4百分點
【Emily】84.2%長者有上網 升2.4百分點
【Emily】周凱旋資助DSE考試費 1.7萬女生合資格
【Emily】周凱旋資助DSE考試費 1.7萬女生合資格
【Emily】經民聯新質生產力報告 AI唱作主題曲
【Emily】經民聯新質生產力報告 AI唱作主題曲