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反修例案未起訴者 林定國：大多毋須續保

【明報專訊】反修例事件發生逾5年，截至上月警方共拘捕10279人，當中約29%即2961人已完成或正在經司法程序處理。律政司長林定國表示，大部分未被起訴的被捕人已毋須保釋，形容他們現時是一般市民，不受任何約束。立法會議員張欣宇表示，歡迎當局對涉事者的處理安排「講清楚」，相信有助提高他們規劃人生的確定性；他認為若證據不足、涉及罪行相對輕微者，社會應給予機會重新開始。

林：不代表案件完結

林定國日前接受now新聞台訪問時，被問到要求未被起訴者無限期續保是否合理，他稱大部分涉事者現時不受任何約制，毋須任何保釋或其他情况；但他補充指，這不代表案件已完結，今日未必有充分證據，惟將來「很難說」。他指當局對反修例涉案人並沒有「特別的處理」，所適用的調查方法和處理方式，與任何曾被警方調查的人無分別。

本報昨向警方查詢餘下案件何時完成調查，警方回覆稱正依法處理其餘案件。律政司發言人表示，警方提交的反修例公共秩序案件前年已全數提供法律意見或指示；其後收到的案件及有需要跟進的案件，律政司亦已全數提供法律意見或指示。

有協助涉及反修例案者的張欣宇引述官員指本港法例不設追訴權限的期限，日後若找到證據，法理上仍可追究及檢控，故政府無法明確公布案件已結束調查；惟相關官員補充，不少涉事人已不用續保並可取回證物，形容「10年後找到證據的可能並不大」。張稱曾協助的人中，涉非法集結及公眾地方行為不檢等的當事人已不用續保，毋須再助查，僅少數涉理大衝突者仍有司法程序。

「蛻變計劃」項目總監麥曉暉表示，該計劃協助為需法律支援或刑滿後需找入學和工作機會的青年，故未有當局所提情况的個案。不過他稱，反修例事件已事隔數年，希望盡快「塵埃落定」，若當局提及的情况屬實，他歡迎相關安排，料有助涉事青年明確掌握前程，對其規劃人生有好處。

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