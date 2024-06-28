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料連9日酷熱 平2016年紀錄 平安鐘上周5日皆逾1800宗求助

【明報專訊】本港連日酷熱，天文台昨錄得34.4℃高溫，為今年以來最高紀錄，預料今日持續酷熱，將連續9日達酷熱程度，追平2016年6月連續最多酷熱日次紀錄，提醒市民多補充水分，做足防暑措施。長者安居協會表示，上周連續5天每日收到逾1800宗平安鐘求助，送院個案一星期間升逾兩成，提醒長者多留意身體狀况。

天文台署理助理台長鄭元中昨表示，酷熱天氣警告自6月20日發出至昨已超過7日，上周五6月21日為夏至，天文台錄得34℃高溫，亦追平1980年夏至最高氣溫紀錄。

副高壓脊影響 今日或逾35℃

鄭元中說，料受副熱帶高壓脊影響，今日部分地區有可能達35℃以上，計及今日將追平2016年6月連續最多酷熱日次達9日的紀錄。天文台預測今日天氣大致天晴，局部地區有驟雨，初時有一兩陣雷暴，日間酷熱，吹和緩南至東南風。

鄭續稱，受全球暖化影響，預計今個夏季氣溫為正常至偏高，全年平均氣溫達有紀錄的頭十位機率高。天文台提醒，市民要多補充水分，盡量安排戶外活動在早上或下午較後時段，避免長時間在陽光下暴曬及劇烈運動如行山、遠足等。

平安鐘送院個案增逾兩成

長者安居協會數據顯示，自本月13日發出今年首個酷熱天氣警告後，「一線通平安鐘」支援中心接獲求助及送院個案增加，主要送院原因包括暈眩及身體痛症。協會稱自本月17日起，接獲的求助及送院個案大致呈上升趨勢，6月17日至21日連續5天每日收到逾1800宗求助，比前一星期高一成半，送院個案亦在一星期間增逾兩成。協會行政總裁王虹虹表示，長者較易中暑，應提高警惕，若出現不適，應立刻休息，按「一線通平安鐘」求助或求醫。

王表示，部分長者因憂增電費而不願開冷氣或風扇而中暑，提醒長者應注意身體及天氣。協會提醒，持續高溫天氣引起的健康問題有延遲效應，影響未必即時出現，呼籲長者保持家居空氣流通，或使用可供避暑的公共設施。

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