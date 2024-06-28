灣區手記：室雅何須大 ／文：尚東美

【明報專訊】早前廣州站水管漏水，因時值梅雨，一直誤以為多處牆身起泡發漲是因潮濕，原本跟業主商量好等過了雨天才來處理，但直到受影響最嚴重的房間嚴重發霉及漏水處地板滲出積水才發覺問題不簡單，需緊急裝修，其中最大工程是要重新翻修整個發霉房間。
在有人居住的情况下局部裝修十分困難，一方面需出門工作，另一方面又要每天開門給裝修師傅，令這段日子的人手安排頗具考驗，同事寫稿和休息也受干擾，實在難為了他，但幸好空間足夠，其物件都可挪出大廳暫放，工人裝修時大家也能躲在其他房間工作。只是天公實在不作美，維修期間偶發大雨，牆身水氣難散，往往要花一兩天等待，拖慢進度。
禍不單行的是，其間一部冷氣機突然滴水，還記得看到地面大灘水漬的一剎那着實教人崩潰，只是冷靜過後回心想想，正如跟業主的共識：「及早發現問題，及早處理。」這冷氣機滴得正是時候，可趁裝修期間一併處理，總好過什麼都弄好才出問題。
執筆之時，工程已基本完成，也總算是守得雲開，亦感恩業主是個明白人。裝修期間，看着工人忙碌，忽感到「室雅何須大」這句話其實也不完全正確，雅室不用很大，但若在200呎也稱得上豪宅的香港遇到上述情况，租客肯定要暫時遷出，業主和租客會受更大影響。