灣區手記：室雅何須大 ／文：尚東美

在有人居住的情况下局部裝修十分困難，一方面需出門工作，另一方面又要每天開門給裝修師傅，令這段日子的人手安排頗具考驗，同事寫稿和休息也受干擾，實在難為了他，但幸好空間足夠，其物件都可挪出大廳暫放，工人裝修時大家也能躲在其他房間工作。只是天公實在不作美，維修期間偶發大雨，牆身水氣難散，往往要花一兩天等待，拖慢進度。

禍不單行的是，其間一部冷氣機突然滴水，還記得看到地面大灘水漬的一剎那着實教人崩潰，只是冷靜過後回心想想，正如跟業主的共識：「及早發現問題，及早處理。」這冷氣機滴得正是時候，可趁裝修期間一併處理，總好過什麼都弄好才出問題。

執筆之時，工程已基本完成，也總算是守得雲開，亦感恩業主是個明白人。裝修期間，看着工人忙碌，忽感到「室雅何須大」這句話其實也不完全正確，雅室不用很大，但若在200呎也稱得上豪宅的香港遇到上述情况，租客肯定要暫時遷出，業主和租客會受更大影響。

文：尚東美