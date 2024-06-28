潮行GBA：重踏羊城革命路

明報記者 司徒聰穎

■廣東革命歷史博物館

（廣州近代史博物館）

廣東革命歷史博物館坐落於廣州烈士陵園旁一座雪白仿古羅馬式議會大樓，該大樓正是廣東諮議局舊址，建於1909年，是廣東近代憲政制度萌芽的見證，歷經黃花崗起義、廣東獨立、國民黨第二次全國代表大會等近代史上許多重要事件，是近現代史重要史蹟，可說建築本身已是歷史一部分。

博物館展覽面積1765平方米，展出581件展品、235張歷史照片，其中武器裝備、旗幟、證章等文物就有410件/套，例如黃埔軍校第一期學生潘學吟的畢業證、已經泛白的廣州起義軍標識紅布帶、廣州起義時工人赤衛隊隊員用過的鐵錐、鐵刀等9件國家一級文物。此外，博物館門口兩側的虎門炮台海防大炮和四方炮台城防大炮、博物館前的石砌河池拱橋、博物館內的法式迴廊，也是許多遊客打卡之處。

地址：廣州越秀區陵園西路2號

交通：地鐵1號線烈士陵園站D出口

門票：免費，可經「廣東革博」公眾號預約

開放：周二至周日，09:00-17:30(17:00停止入館)

■孫中山大元帥府紀念館

位於珠江南岸兩棟鵝黃色調、中西合璧的外廊式建築，就是孫中山大元帥府紀念館，亦是現存孫中山與宋慶齡共同生活時間最長、規模最大的舊址。1917至1925年，孫中山3次在廣東建立革命政權，其中兩次在此開府辦公，領導護法運動和國民革命運動，籌建黃埔軍校，實現第一次國共合作。周恩來、廖仲愷等中國近代史重要人物曾雲集於此。

廣州市政府1997年將大元帥府闢為紀念館，根據歷史照片、文獻檔案、口述資料等，恢復1923年至1925年間府中各房間的佈置，其中南樓三樓為孫中山、宋慶齡伉儷當時主要的活動區域，包括有孫中山的辦公室、孫宋臥室、大元帥府會議室、盥洗室等；南樓二樓4個房間分別為參謀處（蔣介石辦公室）、秘節處（廖仲愷辦公室）、總參議室（胡漢民辦公室）、大本營公報編輯室；一樓則有值日副官室、醫官室、武器庫等。

地址：廣州海珠區紡織路東沙街18號

交通：460路公交車（大元帥府總站）

門票：免費，可通過「孫中山大元帥府紀念館」公眾號預約

開放：08:30-17:30，17:00後停止入館（周一閉館，法定節假日除外）

■辛亥革命紀念館

辛亥革命紀念館是座大型的專題博物館，建於2011年辛亥革命100周年。全館建築面積約1.8萬平方米，設有常設展「開闢共和新紀元—辛亥革命主題展」和專題展覽「辛亥革命時期的廣東名人展」。

主題展位於展館二樓和三樓，展覽面積約4200平方米，以場景復原、雕塑、油畫等方式，呈現1895至1917年近代中國社會在政治、經濟、文化及日常生活等的巨大變革。名人展位於一樓，面積約1400平方米，展示56名歷史人物最具代表性的歷史時刻，包括資助《中國日報》創刊並長期贊助的李紀堂、陪同孫中山至吉隆坡等地推行革命活動的林義順、曾親任孫中山保衛員的司徒美堂等。館內還有一條按原比例設計的「商業街」，還原民國時期繁華街景及革命人士的生活面貌。此外，一樓臨時展廳會不定時舉辦各種與辛亥革命相關的展覽，近期就舉辦「中國鐵路之父——詹天佑生平事蹟展」。

地址：廣州黃埔區長洲島金洲北路563號

交通：廣州地鐵4號線大學城南站C出口

門票：免費，可關注「辛亥革命紀念館」公眾號網上預約，或現場掃碼預約

開放：周二至周日09:00-17:00（16:15停止入館），周一閉館（法定節假日和特殊情况除外）