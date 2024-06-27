機場智能安檢 電腦、液體毋須另放 下周試行 3D掃描行李快舊系統1/3

行李處理量料增兩成 目標兩年內全面用

現行安排下，旅客須從手提行李取出手提電腦、液體並放入托盤，再經X光機檢查，電腦會顯示二維影像。機管局引入新智能安檢系統，包括「電腦斷層X光機」，乘客安檢時，手提行李經系統掃描後會呈現三維影像分析，人員可360度分析行李內結構，故旅客毋須額外取出液體及電子產品等，加快安檢。

疑藏違禁品行李 自動送人手檢查

新系統容許3名旅客同時擺放行李，每條通道容量會由每小時240人次增至360人次，掃描時間由舊系統的15秒縮減至10秒，如行李藏有違禁品會自動運至檢查通道，再由保安人員檢查。

現時乘客如未能通過金屬探測拱門，須接受進一步人手檢查；新系統亦會新增32部「人體全身掃描器」以取代人手金屬探測，儀器會顯示藏有物品的位置，保安人員可更準確了解旅客藏有物品位置並重點搜查。行李托盤回收方面亦會由人手改為自動回收，節省人手。

機場運行執行總監姚兆聰說，安檢通道將會由35條減至28條，但旅客安檢時間減少，希望98%乘客在4分半鐘內完成安檢。他強調，民航安全不能有任何不準確，新X光機的圖像更清晰，人員更有信心決定需否打開行李，提升效率。

被問如何避免故障

總監稱獨立電腦系統「唔會全部不能運作」

被問到如何避免出現系統故障，姚稱新系統是獨立電腦操作系統，「唔係一個互聯網將所有通道連埋一齊，唔會出現全部通道不能運作」。他續稱，新加坡和日本亦有設智能安檢系統，但並非全面使用，香港將是全球首個機場全面使用智能安檢系統，「客人同職員（通道）都用，數量同覆蓋率係世界第一」。

姚紹聰又說，舊安檢系統並無消防裝置，由於新安檢系統較大，故在旁邊增設消防系統，保障安全。機場保安有限公司行政總裁張德強表示，新系統可省四分之一人手，現階段已有3100人次接受使用新系統的培訓，又強調現行規定每天行李檢查前進行測試物品校對，確保設備自動檢測能力達標。