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港聞

港聞二

指五違國家保育方針 粵港澳環團反新田科技城規劃

【明報專訊】城規會明日（28日）起一連4日開會討論新田科技城規劃大綱草圖，粵港澳三地共10個團體昨稱，科技城涉違反至少5項國家和大灣區生態保育方針，促委員勿草率通過修訂。被問到會否就規劃提出司法覆核，或向內地反映以便對港方提出修改規劃建議，香港觀鳥會高級保育主任黃雪媚稱，現時尚處「早期」階段，未完成規劃程序，惟不排除任何可能；內地環團則認為內地政府介入的難度較大。

發展局：項目不改濕地特性 有與內地溝通

發展局回應，新田科技城沒有與米埔內后海灣拉姆薩爾濕地重疊，通過實施緩解措施後，亦不會改變相關濕地的生態特性；政府一直與內地部門溝通，就如何確保不會改變濕地，漁護署今年初已與國家林業和草原局溝通和提供資料。

佔地627公頃的新田科技城，涉及填平約90公頃魚塘及約247公頃受保護濕地與相關用地，上月初完結的公眾諮詢，收到的申述逾93%反對規劃。三地團體包括香港長春社、綠色和平、香港觀鳥會、廣州珠灣人和生態環境研究中心、澳門生態股長等，團體將共同致函城規會要求嚴謹把關，勿草率通過修訂。

環團質疑改土地用途避保育

環團批評，發展局從未交代確實的科技用地需求，現時的修訂草圖，疑透過更改選址的原有土地用途，規避「不會有濕地淨減少」等保育要求，又批評局方屢次以「十四五」規劃支持香港發展創科為由，圖合理化大規模濕地破壞，選擇忽略保育原則，更涉違反「生態優先發展原則」、《濕地保護法》、《深圳灣（後海灣）濕地保育合作框架安排》等5項國家保育方針或法例。

環團舉例，新田科技城將會佔用150公頃濕地保育區，該區是逾205種鳥類重要覓食和棲息地，其中19種屬全球瀕危物種，或違《濕地保護法》要求。

廣州珠灣人和生態環境研究中心研究主管陸先生指出，《粵港澳大灣區規劃發展綱要》中，要求加強粵港澳生態環境保護合作及濕地保護修復，是「阿爺對香港的期望」，質疑發展科技城或破壞濕地，等同單方面毁約；他稱，由於各地部門管轄權責問題，難推動內地部門與本港洽談，唯盼兩地政府間會有溝通渠道。

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