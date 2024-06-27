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港聞

港聞二

勞顧會商院舍增外勞 勞方促削配額

【明報專訊】政府擬擴大院舍輸入護理員特別計劃，提出今年第三季起分3年額外提供8000個配額，即整體配額增至1.5萬。勞工顧問委員會昨開會討論建議，勞方委員表示不滿，指行業現時相關行業整體職位只有1.7萬至1.8萬個，憂措施變相淘汰本地護理員，要求政府減少及不要用盡新配額，並建議新增配額應只讓非資助院舍申請，另倡設立院舍行業計劃勞資官三方協商機制，避免再發生「局長自己在網上公布消息」。

勞顧會勞方委員、工聯會副理事長林偉江會後引述勞工處稱，當局已收到勞方意見，將檢討。勞顧會全體勞方代表昨發聯合聲明，向政府提出要求設立妥善機制保障本地護理員不會因外勞而被迫離職，定期檢討且必要時取消特別計劃；新配額只供非資助院舍申請等。

倡新配額只限非資助院舍

另一勞顧會勞方委員、勞聯副主席譚金蓮批評當局未諮詢業界，便在社交平台公布增加特別計劃配額，建議當局設置協商機制。她又說實施特別計劃以來，護理員包班計劃銳減，要求津院以不低於1.9萬元入職薪金招聘本地護理員，推行培訓及就業一條龍形式的包班計劃等。

譚金蓮說資助院舍每名護理員的薪酬撥款可達逾2萬元，惟外勞工資中位數為1.4萬元，引述當局說法指相差的金額用於安排外勞住宿及行政費等，她認為政府不如做好本地培訓。

資方稱外勞成本高 更願本地聘

3名出席會議的勞顧會資方委員皆表示支持當局上調配額，其中香港工業總會代表陳偉聰提到聘用外勞成本高，且「輸入勞工最終會離開香港」，亦更願聘請本地人，強調已明確表示期望當局盡快做更多本地培訓。

相關字詞﹕外勞 院舍輸入護理員特別計劃 勞顧會

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