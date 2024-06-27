球季熱 海關檢5200萬元冒牌波衫波鞋

運動鞋仿真高 部分款式正貨無

行動中，海關突擊搜查逾60間物流轉運中心及抽查一個內地抵港貨櫃，共檢獲約6.7萬件冒牌貨，包括手表、手袋和體育盛事相關的逾6000件運動用品等，合共估值約5100萬元，相信大部分冒牌貨將轉往歐美及中東等地。

海關表示，檢獲的冒牌球衣物料較不透氣，吊牌無雷射標籤，刺繡圖案較粗糙，字體模糊，衣領和衣袖設計亦和正貨不同。另外，海關拘捕兩人涉網上平台售賣冒牌球衣，檢獲31件，每件售價約175至250元，約為正版售價15%至40%。

海關亦突擊搜查5間錦上路跳蚤市場店舖及附近零售店，檢獲約1000件冒牌運動產品，估值約70萬元。該公司亦經營線上業務，海外貨源售價較低以降低消費者警覺。冒牌貨包括運動鞋和專業跑鞋，售價約為正價的五至七成，屬高仿真品，部分款式正貨沒有。行動亦針對非法轉播運動賽事的侵權活動，突擊搜查6間零售店舖，檢獲130個懷疑非法機頂盒。