發布議員警員個人資料 男生認4罪緩刑兩年

考慮曾患自閉發展遲緩

官參考高院案例判刑

辯方求情稱，被告何希賢（25歲）的社會服務令報告正面，指他真誠悔改、重犯機會低，建議判處80至160小時的社會服務令。

溫官判刑表示，被告無刑事定罪紀錄，年輕、獲家庭支持。就控方呈交以協助量刑的案例，溫官認為該些案例與煽動使用暴力及非法集結有關，與本案的控罪性質和案情不同，而本案案發時社會氣氛較平靜，被告行為可能引致的潛在風險較低。溫官就4罪均以3個月監禁為量刑起點，認罪扣減後，把其中一罪的一個月監禁分期執行，終判被告監禁3個月，緩刑兩年。

承認案情指被告於2022年3月在Telegram群組「Stand w/ yкp | 何歡喜-公海」，發布立法會議員A及B的姓名與電話號碼，寫有「現任垃圾會議員嘅聯絡資料」，其後被捕。警方調查發現，被告曾披露男子C的電話號碼和住址等，批評C「勾二嫂」。被告警誡下稱「玩吓㗎咋，冇惡意」。

去年7月，被告以facebook帳戶「Harry Ho」，在群組「石鳴新聞社ROCK & ROAR」發布警員X的「通緝令」，披露X的姓名、容貌，訛稱X干犯刑事罪行。被告去年10月再被捕，承認因貪玩發布X的資料。涉案4名事主從未同意被告披露自己的資料。

【案件編號：WKCC 1620/24】