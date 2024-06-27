明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

瞞報訓練意外 國泰停3見習機師培訓

【明報專訊】美國飛行訓練學校AeroGuard早前發現有3名國泰機師學員先後在單人飛行訓練時發生意外，但未有報告，因而暫停所有國泰學員的單飛訓練。國泰航空昨表示，聯同訓練學校及有關當局完成仔細調查，已中止涉事3名學員參與見習機師培訓計劃課程，而國泰學員的單人飛行訓練則全面恢復。

稱確保機師水平 瞞報零容忍

國泰航空航務董事甘沛思（Chris Kempis）昨在國泰的聲明中表示，誠實及公開的匯報文化是公司的核心價值，所有國泰機師須嚴格遵守，明白學員受訓期間未免失誤，然而對未按規定呈報飛行訓練事件，採取零容忍態度，強調要確保新一代機師秉持最高水平的安全規範及專業操守。國泰稱，見習機師培訓計劃甄選和考核非常嚴格，少於8%申請者獲取錄為見習機師、完成相關培訓及考核，並最終獲聘用為二副機長。

由國泰機師組成的香港航空機組人員協會，其主席Paul Weatherilt向本報稱，同類事件在訓練時確會發生，在未知實情下難評論今次事件，但指國泰機師人手緊絀、訓練系統承受巨大壓力，令飛行員接受的訓練相應減少，故維持對機師的要求非常重要。他續稱，國泰是少數在機師作為增援機組開始載客前，未有為機師學員提供完整飛行培訓的航空公司，認為國泰機師學員在投身前線工作前，應接受完整的機師評核。

上 / 下一篇新聞

增內地旅客免稅額措施快公布 料低於3萬人幣免「搶客」 邵家輝：貴價電子產品較受惠
增內地旅客免稅額措施快公布 料低於3萬人幣免「搶客」 邵家輝：貴價電子產品較受惠
逾2000食肆推七一優惠
逾2000食肆推七一優惠
關鍵基建營運者名單不公開 保安局：「專辦」人手數十
關鍵基建營運者名單不公開 保安局：「專辦」人手數十
區諾軒不自視超級金手指 提減刑六成 官：無區證供 控方無法立案
區諾軒不自視超級金手指 提減刑六成 官：無區證供 控方無法立案
戴耀廷稱當時相信否決權不違法 官拒納後來角色輕微 陳弘毅張達明撰求情信 讚畢生追求法治
戴耀廷稱當時相信否決權不違法 官拒納後來角色輕微 陳弘毅張達明撰求情信 讚畢生追求法治
吳政亨自言無名之輩 助初選「深信民主美好」 求情信訝異被指組織者 官：至少知悉串謀
吳政亨自言無名之輩 助初選「深信民主美好」 求情信訝異被指組織者 官：至少知悉串謀
燒炭後離去 遺4妻女熟睡 財困男涉企圖謀殺被捕
燒炭後離去 遺4妻女熟睡 財困男涉企圖謀殺被捕
理大衝突曾被捕踢保 5男遭「重新拘捕」
理大衝突曾被捕踢保 5男遭「重新拘捕」
屠龍案警擷被告手機對話 談炸彈遙控 鎖定另一疑犯
屠龍案警擷被告手機對話 談炸彈遙控 鎖定另一疑犯
2047前地契分批刊憲續期 甯漢豪料穩投資信心
2047前地契分批刊憲續期 甯漢豪料穩投資信心
涉醉駕危駕10罪 停職警續准保釋
涉醉駕危駕10罪 停職警續准保釋
發布議員警員個人資料 男生認4罪緩刑兩年
發布議員警員個人資料 男生認4罪緩刑兩年
東院開425日精神科藥 專家憂致濫藥 八旬病人私醫過渡 醫局稱檢討處方機制
東院開425日精神科藥 專家憂致濫藥 八旬病人私醫過渡 醫局稱檢討處方機制
球季熱 海關檢5200萬元冒牌波衫波鞋
球季熱 海關檢5200萬元冒牌波衫波鞋
勞顧會商院舍增外勞 勞方促削配額
勞顧會商院舍增外勞 勞方促削配額
指五違國家保育方針 粵港澳環團反新田科技城規劃
指五違國家保育方針 粵港澳環團反新田科技城規劃
控招重文3人 假波案提堂
控招重文3人 假波案提堂
機場智能安檢 電腦、液體毋須另放 下周試行 3D掃描行李快舊系統1/3
機場智能安檢 電腦、液體毋須另放 下周試行 3D掃描行李快舊系統1/3
深圳改造羅湖口岸 無計劃引入東鐵線
深圳改造羅湖口岸 無計劃引入東鐵線
活在灣區：北上洗牙 選診所勿單看收費
活在灣區：北上洗牙 選診所勿單看收費
【Emily】中大校刊訪8校友 盼展「最美風景是人」 金耀基憶「香港女兒」 丘成桐「失文憑」獲友誼
【Emily】中大校刊訪8校友 盼展「最美風景是人」 金耀基憶「香港女兒」 丘成桐「失文憑」獲友誼
【Emily】李小龍攝影展 遺作菲林首公開
【Emily】李小龍攝影展 遺作菲林首公開
【Emily】M+辦貝聿銘回顧展 看建築大師百年人生
【Emily】M+辦貝聿銘回顧展 看建築大師百年人生
【Emily】工程師學會換屆 前局長馬紹祥任會長
【Emily】工程師學會換屆 前局長馬紹祥任會長
【Emily】上水昨35.6℃ 跑馬地34.6℃
【Emily】上水昨35.6℃ 跑馬地34.6℃
【Emily】人均每日冲廁用水91公升 八成海水
【Emily】人均每日冲廁用水91公升 八成海水