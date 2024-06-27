瞞報訓練意外 國泰停3見習機師培訓

稱確保機師水平 瞞報零容忍

國泰航空航務董事甘沛思（Chris Kempis）昨在國泰的聲明中表示，誠實及公開的匯報文化是公司的核心價值，所有國泰機師須嚴格遵守，明白學員受訓期間未免失誤，然而對未按規定呈報飛行訓練事件，採取零容忍態度，強調要確保新一代機師秉持最高水平的安全規範及專業操守。國泰稱，見習機師培訓計劃甄選和考核非常嚴格，少於8%申請者獲取錄為見習機師、完成相關培訓及考核，並最終獲聘用為二副機長。

由國泰機師組成的香港航空機組人員協會，其主席Paul Weatherilt向本報稱，同類事件在訓練時確會發生，在未知實情下難評論今次事件，但指國泰機師人手緊絀、訓練系統承受巨大壓力，令飛行員接受的訓練相應減少，故維持對機師的要求非常重要。他續稱，國泰是少數在機師作為增援機組開始載客前，未有為機師學員提供完整飛行培訓的航空公司，認為國泰機師學員在投身前線工作前，應接受完整的機師評核。