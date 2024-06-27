2047前地契分批刊憲續期 甯漢豪料穩投資信心

發展局長甯漢豪稱，新機制將以精簡有序方式為地契續期，增加業權人和投資者信心，強調除非涉公眾利益考慮，料極少出現不獲續期的情况。經民聯林健鋒相信有助釋除坊間對土地擁有權「2047大限」的疑慮。

現時地契到期後，政府需與業權人逐一簽立新契約。因應2047年6月30日或之前有約30萬個地段的地契到期，立法會昨三讀通過《政府租契續期條例草案》，改由政府在憲報定期刊登公告，地契分批續期，下月5日生效。

甯漢豪指出，明年起大量地契陸續到期，當中不少為牽涉大量小業主的多層物業，新機制可增加業權人和投資者信心。

根據法例，地政總署長將於地契到期前至少6年，刊憲公布續期50年，原有條款和權益維持不變。甯漢豪說，一般住宅、商業和工業地契，除非涉公眾利益考慮，否則都會續期。她表示，今次修例並非改變土地續期政策，所以列明地契獲續期後，毋須補繳地價的現行安排不變，以免發放錯誤信息，影響社會穩定和經濟發展，若長遠政府與社會認為需調整，應待屆時修例。

《草案》法案委員會主席林健鋒表示，2047年6月30日或之前共約30萬地段到期，涉及150萬業權人，新機制將提高效率。他認為新機制有助穩定民心，增加投資者在港投資和發展土地的信心，銀行也有法律基礎放心批出按揭。