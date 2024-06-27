燒炭後離去 遺4妻女熟睡 財困男涉企圖謀殺被捕

妻及時發現 4人清醒送院

43歲男戶主姓黃，涉嫌企圖謀殺被捕，由探員帶署扣查。44歲姓梁女戶主與3女兒（13至16歲）均清醒，由多輛救護車送往屯門醫院，經初步治理後再轉往東區醫院。

女睹父膠紙封門 查問無回應

據悉，涉事單位約300呎，部分家人睡在大廳，4母女前晚約9時進食由黃所煮的晚餐後出現睡意，妻深夜至凌晨曾兩度睡醒，丈夫均在身旁。據了解，昨凌晨2時許，長女發現大門被膠紙封住，曾問父親原因，但無回應，長女將膠紙撕走後繼續睡覺，其後見到父親約凌晨3時離開寓所。母至凌晨5時許，在廚房發現被水浸住、曾燒過的炭。

飯後不適 遭落藥否待查

屯門警區刑事總督察沈灝旻表示，警方昨清晨6時許接獲女戶主報案，指其山景邨景安樓寓所廚房發現燒炭痕迹，門與窗被密封，女戶主與3名女兒報稱不適，由救護車送院，男戶主逃去無蹤。案件交由屯門警區重案組第二隊跟進，經初步調查，男戶主因生意周轉問題，一時受經濟壓力，企圖與家人尋短。

沈灝旻稱，警方高度重視案件，經翻查閉路電視片段及分析，獲悉該男戶主藏身於西九龍區。昨傍晚在旺角一間賓館尋獲男戶主，以涉嫌企圖謀殺拘捕他。至於母女稱晚飯後不適，是否曾被落藥有待調查。事後警方已聯絡社署跟進。社署回覆查詢稱，涉事家庭非社署社工跟進個案；4母女現正留院，社署社工已即時聯絡她們，會提供適切援助。

香港兒童權利委員會前主席雷張慎佳稱，難以想像孩子及家人的難過，認為事件對母女會構成嚴重影響，她們或不知以何態度面對丈夫及爸爸，因此專業人士必須跟進，了解家庭背景，為4人做心理輔導及跟進措施，親友亦宜多聆聽。她建議市民如遇困難要主動求助，社會則要多包容及幫助，例如政府及團體可向財困家庭提供就業機會，讓他們「有一條路可行」。