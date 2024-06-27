吳政亨自言無名之輩 助初選「深信民主美好」 求情信訝異被指組織者 官：至少知悉串謀

稱非聚焦否決 冀列「其他參與者」囚3年以下

吳政亨（現年45歲）被控方指稱是組織者之一。石大狀指出，吳政亨只和戴耀廷討論計劃及輔助戴，吳在訪問和電郵反映他聚焦希望舉辦初選，奪取過半議席，而非否決議案。法官李運騰表示，法庭裁定吳政亨至少知悉串謀計劃。法官陳慶偉和李官又提到，吳2020年7月耗資在《蘋果日報》刊登頭版廣告宣傳初選。石回應，涉及15萬元廣告費算是合理，內容僅呼籲市民投票給支持「35+」參選人。

石又讀出吳的求情信，稱吳13歲隨家人移民澳洲，在新南威爾斯大學完成理學士和商學碩士後返港從事金融業；自己無政治聯繫亦沒參與過選舉。吳在求情信稱，他不熱中政治，但相信民主自由價值，吳認為透過民主文明的方法相比起暴力手段，更能解決紛爭及推動社會發展。

吳又表示，民主派議會過半顯然會是香港民主進程一大步，他們可審議議案後投票並取得前所未有、極好的權力，甚至在特首選舉取勝，有利香港民主。

吳重申不是組織者或參選人，對於被指是組織者感驚訝，又說他游說戴耀廷很多時被無視，而自己的倡議不包括否決預算案。

（初選案）