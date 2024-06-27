戴耀廷稱當時相信否決權不違法 官拒納後來角色輕微 陳弘毅張達明撰求情信 讚畢生追求法治

控方昨於庭上交代，戴耀廷就佔領中環案保釋等候上訴期間，干犯初選案。代表戴的資深大律師黃繼明呈遞由陳弘毅、張達明、牧師蘇穎智及戴所寫共4封求情信，黃稱當中表揚戴耀廷在法律方面取得極高的學術成就，例如撰寫法律文章。信件強調，戴對於港大和社會貢獻良多，除了教學上獲得殊榮，亦就《基本法》作出貢獻，一生追求法治及爭取「真普選」，提倡非暴力。

指「攬炒」文章非水晶球 後來事不應歸咎

黃繼明提及，時任政制及內地事務局長曾國衞接受訪問稱，初選可能違反國安法，惟立法會議員葉劉淑儀、行會成員湯家驊，以及陳弘毅均表示不清楚初選或否決預算案有否違法，戴當時相信沒違反這新法例。法官陳慶偉聞言質疑戴多次表明初選符合普通法，游說別人投身初選，眾所周知「國安法由中國制定用於本港」。黃回應，戴僅以學者身分解釋法律，非組織者。陳官又關注戴提出「攬炒十步」最後3步（解散立會、血腥鎮壓和國際制裁）。黃稱，戴在國安法前撰寫文章。

牧師蘇穎智的求情信則稱，戴在教會作出貢獻，曾關心學生和警方或爆發衝突。法官陳仲衡稱，這涉及佔中案件。黃引述戴耀廷親撰的求情信表示，戴寫「攬炒」的博弈論文章並非鼓吹暴動，和他的理念一致，他與聲稱不惜使用武力達到政治目的之被告有分別。陳官聞言指戴不斷複述倡議。黃稱，上述文章不是預知未來的水晶球，現實不一定依此逐步發生，如果將其後激起的暴力歸咎於他，並不公平，亦是過度詮釋。陳官澄清，早前已裁定戴的目標是推翻「一國兩制」。

稱中聯辦譴責後退出 官指續推民調

黃另提及戴在中聯辦譴責初選後決定退出，陳官稱戴只宣布休息、仍打算推行民意調查，黃回答稱戴角色被動。陳官認為，戴是在立選延期後繼續參與計劃的唯一一人。黃又指，即使戴曾是計劃的組織者，立場更為激進的被告是出於政治立場參與計劃，故不單純因為戴。陳官關注黃的說法或和法庭裁定相違背，問及戴需否召開「紐頓聆訊」；黃稱不需要。

大狀提23條減刑新安排 官：不考慮懲教評估

黃在求情尾聲指《基本法》23條生效後，國安法被告須獲證明不會危害國安，才可就行為良好獲減刑三分之一。法官李運騰明言不會考慮懲教署的評估，不能推測被告服刑情况。黃求情完畢後稱，戴不欲旁聽其餘被告的求情，昨午在囚室等候。

（初選案）