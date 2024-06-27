區諾軒不自視超級金手指 提減刑六成 官：無區證供 控方無法立案

5名被告戴耀廷（現年59歲，下同）、區諾軒（37歲）、趙家賢（38歲）、鍾錦麟（35歲）和吳政亨（45歲）昨被押到暫代高院的西九龍法院應訊。5人的求情程序原本排期3日，提前一天於昨日完結。

官拒納戴國安法生效前行為無關罪責

代表戴耀廷的資深大律師黃繼明求情稱，《港區國安法》生效的2020年7月1日之前，初選不是非法行為，法庭不必考慮戴於七一前的作為。黃又指，戴同年7月16日發帖宣布「休息」，不再具領導角色。法官昨日簡短裁定，不接納戴七一前的行為與罪責無關，亦不接納戴在七一後參與角色輕微（見另稿）。

區稱符「放棄犯罪」「揭發他人」因素

區諾軒、趙家賢和鍾錦麟均為控方「從犯證人」，3人減刑幅度為聆訊重點。代表區諾軒的大律師陳慕賢表示，中聯辦譴責初選後，區嘗試與有關當局對話，除了自己退出初選，亦聯絡戴耀廷和趙家賢商量退出，符合國安法33條「自動放棄犯罪」的減刑因素；此外，區的證供有助控方舉證，符合33條的「揭發他人罪行」。

原倡減半 曾做交叉手勢示意毋須更多

法官陳慶偉和李運騰問到，辯方書面要求為區諾軒減刑一半，庭上會否提議多於一半。區諾軒此時展示交叉手勢，示意不用進一步減刑。李官引述案例稱，只有出庭作供的「超級金手指」（supergrass）可獲近三分之二、即66%減刑。經商討後，陳慕賢確認不將區視為「超級金手指」，在國安法33條和普通法原則下，建議區減刑五成至六成（見表）。

庭上一度討論區諾軒的「證供質素」。陳官提到，曾有毒品案被告向警方提供情報，最終發現情報無用。李官認為，證據顯示區諾軒未足以達到「超級金手指」程度，不過區的證供「有用」，有助舉證，「若無其證供，控方根本無法立案」，無法建立案情。另外，陳慕賢稱鍾錦麟為控方提供一切可行協助，同樣要求減刑一半。

趙家賢求減刑66% 官質疑

代表趙家賢的大律師利琛則稱，早前在書面陳辭要求減刑66%，趙「盡其所能」為執法機關提供資料，符合「超級金手指」級別。李官質疑，「超級金手指」不止擔任控方證人，更要承受人身安全風險，利琛遂改為建議減刑四成至五成半。

利琛表示，趙家賢作為時任民主動力召集人，僅獲邀籌備初選，投入犯案時間不長，已深切反省。法官陳仲衡問，辯方呈上趙2019年11月太古城衝突受傷的創傷報告，與量刑有何關係。利琛表示，趙作為溫和民主派，曾遭受身體和心靈創傷。

【案件編號：HCCC 69、70/22】

明報記者

（初選案）