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逾2000食肆推七一優惠

【明報專訊】8個飲食界商會牽頭在今年七一推出「慶回歸優惠活動」，逾2000間食肆參與，有食肆推出全單「七一折」優惠，多間餐廳為個別食品或套餐提供「七一折」。自由黨飲食界立法會議員張宇人表示，活動旨在慶祝回歸，不是為了鼓勵市民留港消費，所以未有估計對生意額有幾多幫助。他預告業界將於十一國慶再推優惠。

張宇人：有餐廳稱欠人手 憂食客增難應付

香港飲食業聯合總會、現代管理（飲食）專業協會、稻苗飲食專業學會等8個飲食界商會趁七一舉行「慶回歸優惠活動」，張宇人稱去年參與食肆不足2000間，今年有增加。目前飲食業市道不太理想，但他稱邀請業界提供優惠無困難，但有餐廳反映人手不足，擔心參與活動後食客增加難以應付。被問到優惠活動對生意額的幫助，張宇人強調推出優惠不是為了生意，亦非希望吸引港人留港消費，稱餐廳在假期生意較理想，反問為何要減價，重申業界旨在同慶回歸，所以沒有估計生意額。

太興堂食全單七一折

叙福樓集團主席及行政總裁黃傑龍旗下餐廳有參與優惠活動，他說近月內地增加開放來港自由行城市數目，不少旅客多年沒有來港遊覽，相信活動有助吸引他們來港。

多間連鎖食肆參與今次優惠活動，其中太興全線分店在七一推出堂食全單七一折優惠，美心MX、大家樂、稻香、富臨、牛角則為指定食品或套餐提供七一折。

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