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增內地旅客免稅額措施快公布 料低於3萬人幣免「搶客」 邵家輝：貴價電子產品較受惠

【明報專訊】據本報了解，中央政府將於短期內公布惠港措施，料會提高目前每次5000元人民幣的訪港內地旅客免稅額。綜合政圈人士說法，由於需顧及其他內地省市，相信提高後的免稅額可能低於3萬元。全國人大代表、民建聯立法會議員陳仲尼認為，不能視措施為「靈丹妙藥」，籲業界必須改善售後服務等配套，才能與海南島等其他地方競爭。自由黨批發及零售界議員邵家輝預計，貴價品如電子產品、電話等將比較受惠。

今年全國兩會期間，全體港區人代政協聯署建議提高訪港內地客免稅額，由5000元增加至3萬元人民幣。本報接獲可靠人士消息表示，中央將於短期內公布增加免稅額的措施。多名人代政協評估，提高免稅額事在必行，惟難以一下子大幅增加，稱若大批內地客到香港購物，中央須考慮對其他內地省市的影響，免致「搶客」效果。另外，有人代政協指出，如果將每次免稅額提高至3萬元卻不設上限，旅客不斷來港購物或會導致內地消費力進一步流失，料新免稅額會低於3萬元。

增幅小未必很吸引 陳仲尼促零售業改善服務

目前人民幣匯率下跌，加上整體經濟疲弱，陳仲尼認為提高免稅額對本港零售業一定有幫助，但「不要以為幫助很大」，他說內地客來港需付交通及住宿費用，若免稅幅度不高，未必十分吸引。他寄語零售業勿再視提高免稅額等措施為「靈丹妙藥」，必須改善售後服務等配套，才能與海南島等其他地方競爭。

邵家輝冀長遠增至10萬 看齊海南

邵家輝認為，內地客免稅額多年未調整，提高後旅客將更樂意購物，並期望長遠增至10萬元，看齊海南島。全國人代、經民聯議員梁美芬則表示內地客消費水平高，即使今次調幅不大，也是「起步點」，認為提高免稅額是大方向，冀日後逐步增加。

全國人代、民建聯議員陳勇表示，逐步放寬免稅額較合適，可視乎效果決定是否繼續放寬，甚至若有需要也可收回。他認為現時內地客到其他國家、省市旅遊很方便，放寬免稅措施對旅遊業雖有幫助，但本港的服務水平、旅遊特色等仍要進步。

明報記者

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