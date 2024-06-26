污水廠意外 事主夫：所有責任非在承辦商

事主王喜梅（終年46歲）於2021年11月18日在小蠔灣污水處理廠負責更換喉管工程，同日被發現倒臥井內，送院搶救後於下午5時58分證實死亡。

須經渠署審核 倡加強溝通

事主丈夫兼承辦商東主李金華稱，風險評估雖然由承辦商提供，但亦要經渠務署審核才能通過，若事前工夫沒做好，同類事件會再發生。李續指，渠務署負責簽發及監督工程的人須加強溝通，「我哋（承辦商）唔可以通知所有人」。李認為工人均通過密閉空間核准工人的考核，在事件中也要負上一定責任，又稱「大家都知道救人要緊」，但若當時能夠保持理性，意外可能不會發生。

李金華原只呈交書面陳辭，稱「唔知點講」，後按裁判官的建議讀出書面內容，表示對太太不幸身亡感到非常痛心。

代表渠務署的大律師葉海琅陳辭時先向家屬致以慰問，稱事主王喜梅因救人心切，沒有佩戴安全裝備進入回流井，最終導致吸入高濃度的硫化氫而身亡。葉指出，承辦商及事主沒有做好妥當的安全措施為事件的主因，包括他們沒有按照渠務署及開工紙的指引到控制室報到，事主身為合資格人士應知道在緊急情况下須等候救援，但她仍然落井救人；若事主下井時有佩戴合適的安全設備，就不會遇險。

【案件編號：CCDI 1053/21】

（死因研訊）