明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

污水廠意外 事主夫：所有責任非在承辦商

【明報專訊】外判女工人3年前在小蠔灣污水處理廠回流井工作時昏迷不治，死因庭昨續審。事主丈夫兼承辦商東主稱太太離世令他感到非常痛心，以後都不會再做此類工程。李明白自己也有疏忽和責任，但強調「所有嘅責任唔會喺承辦商上」，建議渠務署要加強內部溝通。渠務署一方稱，工人沒做好安全措施為事件主因，雖然渠務署認為事件中的監管責任不在署方身上，但署方事後亦已作出改善措施，認為法庭毋須就事件再提建議。死因裁判官周至偉押後至本周四裁決。

事主王喜梅（終年46歲）於2021年11月18日在小蠔灣污水處理廠負責更換喉管工程，同日被發現倒臥井內，送院搶救後於下午5時58分證實死亡。

須經渠署審核 倡加強溝通

事主丈夫兼承辦商東主李金華稱，風險評估雖然由承辦商提供，但亦要經渠務署審核才能通過，若事前工夫沒做好，同類事件會再發生。李續指，渠務署負責簽發及監督工程的人須加強溝通，「我哋（承辦商）唔可以通知所有人」。李認為工人均通過密閉空間核准工人的考核，在事件中也要負上一定責任，又稱「大家都知道救人要緊」，但若當時能夠保持理性，意外可能不會發生。

李金華原只呈交書面陳辭，稱「唔知點講」，後按裁判官的建議讀出書面內容，表示對太太不幸身亡感到非常痛心。

代表渠務署的大律師葉海琅陳辭時先向家屬致以慰問，稱事主王喜梅因救人心切，沒有佩戴安全裝備進入回流井，最終導致吸入高濃度的硫化氫而身亡。葉指出，承辦商及事主沒有做好妥當的安全措施為事件的主因，包括他們沒有按照渠務署及開工紙的指引到控制室報到，事主身為合資格人士應知道在緊急情况下須等候救援，但她仍然落井救人；若事主下井時有佩戴合適的安全設備，就不會遇險。

【案件編號：CCDI 1053/21】

（死因研訊）

相關字詞﹕渠務署 密閉空間 死因研訊 污水處理廠 小蠔灣

上 / 下一篇新聞

立法保關鍵基建網安 違者可罰500萬 涵8界別及大型場地園區 設專辦監察擁調查權
立法保關鍵基建網安 違者可罰500萬 涵8界別及大型場地園區 設專辦監察擁調查權
包電子支付平台否？ IT界倡定義關鍵基建
包電子支付平台否？ IT界倡定義關鍵基建
連蝕9財年 迪士尼2022/23虧損少八成 今年首季收入創新高
連蝕9財年 迪士尼2022/23虧損少八成 今年首季收入創新高
主題影視文學 書展冀吸灣區客 邀《城寨》《繁花》原作者 提醒展商遵國安例
主題影視文學 書展冀吸灣區客 邀《城寨》《繁花》原作者 提醒展商遵國安例
涉巴士椅背寫煽動字句 男文員控國安例煽動罪
涉巴士椅背寫煽動字句 男文員控國安例煽動罪
等車吸煙起爭執 48歲男掏刀傷人互毆
等車吸煙起爭執 48歲男掏刀傷人互毆
網絡釣魚半年飈六成 生產力局藉AI「反擊」
網絡釣魚半年飈六成 生產力局藉AI「反擊」
美國會改制方案讓步 非美籍者可保留債券
美國會改制方案讓步 非美籍者可保留債券
李家超：機場後備系統銜接有問題
李家超：機場後備系統銜接有問題
七一未有遊行 李：多渠道述意見
七一未有遊行 李：多渠道述意見
涉向淫媒「通水」 男警稱屬情婦「未料無身分證」
涉向淫媒「通水」 男警稱屬情婦「未料無身分證」
警稱屠龍隊長需4人制服 否認拳打腳踢
警稱屠龍隊長需4人制服 否認拳打腳踢
貨車撞欄側翻 撼毁巴士車窗
貨車撞欄側翻 撼毁巴士車窗
防反修例重演 建制派籲23條字眼簡明 免「別有用心」者誤導市民 政協倡聘公關及定期民調
防反修例重演 建制派籲23條字眼簡明 免「別有用心」者誤導市民 政協倡聘公關及定期民調
南沙郵輪碼頭重開 擬拓經港長途線
南沙郵輪碼頭重開 擬拓經港長途線
涉酒駕危駕無牌駕駛 停職警今再訊
涉酒駕危駕無牌駕駛 停職警今再訊
少年認刑毁黃家駒墓 求情稱學劉馬車拍片
少年認刑毁黃家駒墓 求情稱學劉馬車拍片
路署認同好處 東九集運研藍田北加站
路署認同好處 東九集運研藍田北加站
不適合配假牙長者 下月起獲長者牙科資助洗牙補牙
不適合配假牙長者 下月起獲長者牙科資助洗牙補牙
駐港部隊軍車市區巡邏
駐港部隊軍車市區巡邏
灣區熱搜：撐基建規劃 粵城投料加碼融資 惠譽：倘投資回報不足 地方財政恐受壓
灣區熱搜：撐基建規劃 粵城投料加碼融資 惠譽：倘投資回報不足 地方財政恐受壓
灣區熱搜：去年城投債2.8萬億 負債率飈至191％
灣區熱搜：去年城投債2.8萬億 負債率飈至191％
【Emily】民建聯倡深水埗打造排檔文化旅遊區
【Emily】民建聯倡深水埗打造排檔文化旅遊區
【Emily】故宮館法國時尚展開鑼 睇靚衫兼學歷史
【Emily】故宮館法國時尚展開鑼 睇靚衫兼學歷史
【Emily】「四電一腦」下月起涵乾衣機抽濕機
【Emily】「四電一腦」下月起涵乾衣機抽濕機
【Emily】海員大罷工102周年 說明牌揭牌
【Emily】海員大罷工102周年 說明牌揭牌
【Emily】清水灣俱樂部設慈善基金 孫玉菡冀合作
【Emily】清水灣俱樂部設慈善基金 孫玉菡冀合作