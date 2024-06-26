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港聞二

南沙郵輪碼頭重開 擬拓經港長途線

【明報專訊】由中國記協支持，香港新聞工作者聯會、澳門記協及廣東記協聯合舉辦的「粵港澳媒體走進大灣區聯合採訪活動」團，昨日參觀南沙國際郵輪母港。南沙國際郵輪母港於2019年11月試營，2020年因疫情停航，昨日正式重開，「藍夢之歌」郵輪帶着600多名遊客從母港開出，前往越南下龍灣再返南沙。

郵輪復航 600客赴越南

南沙區政協副主席、南沙區商務局長謝曉暉透露年初拜訪香港旅發局，認為南沙和香港在郵輪領域是很強合作互補關係。他又稱，正探討包括經停香港的長途航線，以及與一些郵輪公司探討將南沙和香港作為雙流港來運作。

盼兩地合作建「雙流港」

據了解，廣州中交郵輪母港投資發展有限公司正與香港「名勝世界壹號」郵輪洽談，擬計劃在母港復航後，恢復南沙與香港三日兩夜的郵輪航線。廣州南沙國際郵輪母港運營管理有限公司副總經理鄭一峰表示，港口就像機場，只要郵輪公司願意開航線，港口都會歡迎。他又說，南沙是母港客源，即主要是內地遊客在此乘郵輪出航，香港則主要接待訪港旅客，而目前內地郵輪團多是五日四夜行程，最遠可到日本沖繩，如果有多一些短程航線，如經香港到台灣等，也能豐富母港旅客的選擇。

郵輪母港重開亦吸引不少市民慕名而來，南沙居民王小姐表示，原本打算一家三口坐「藍夢之歌」玩數天，但因女兒就不到時間而打消念頭。不過王小姐認為「藍夢之歌」此行安排比較匆忙，只能在越南上岸一次，如果可以增加香港等城市下船半日遊逛可能更好。

郵輪母港於2017年7月正式開工建設，碼頭岸線總長770米，建有一個10萬總噸和一個22.5萬總噸郵輪專用泊位，年設計通關能力75萬人次。交通方面，市民可乘坐廣州地鐵4號線至南沙客運港站前往。

內地去年恢復郵輪旅遊。經國家移民管理局批准，上月15日起實施外國郵輪旅遊團入境免簽15天政策，南沙郵輪口岸是廣東省外國人144小時過境免簽政策的入境口岸之一。

相關字詞﹕郵輪碼頭 郵輪 南沙

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