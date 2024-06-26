警稱屠龍隊長需4人制服 否認拳打腳踢

否認錄影會面前威脅

警長戴明德作供，他案發時隸屬有組織罪案及三合會調查科。2019年12月8日早上6時許，他奉命與隊員前往黃振強於灣仔展鴻大廈的「安全屋」拘捕。戴表示，事先知悉黃涉嫌管有爆炸品及槍械，被視作危險人物，故戴與隊員均穿防彈衣。戴在單位外拍門及表明身分，但無人應對，警方其後破門而入，戴率先入屋，見黃撲來時緊抱對方，與另外3名隊員一同制服。

代表李家田的大律師林芷瑩盤問稱，黃事後向投訴警察課投訴，被捕時遭4至5名警員毆打致下半身受傷，以及有警員威逼利誘他招認，並問戴事後是否因襲擊黃而調職。戴稱不知黃投訴他，自己因晉升警長才調職。

同意所述經過不符黃傷勢

代表劉佩凝的大律師馬維騉問，戴拘捕黃時有否使用警棍或胡椒噴劑。戴稱「純粹用手」及緊抱黃後雙方一同跌落牀上。馬又問戴有否用頭撞向黃，戴稱「冇，因為我都會受傷」。馬指出，如按戴的說法，便不可能出現黃臉部及臀部傷勢，戴同意。

錄影前等句半鐘 稱指紋機器慢

馬又稱，黃被捕後輾轉被帶到灣仔警署，但在警署等候逾一個半小時才開始錄影會面。戴稱當時正等候使用會見室，加上警方需先為黃掃描指紋及拍照才耗時不小。馬問「打10隻手指模加兩個掌印都要成個半鐘？」戴稱「我哋部機器出名慢」。馬指出，要等候錄影會面的原因是戴要事先指示黃「一陣講咩，唔好喺度投訴，唔合作就睇下今朝點對你」，戴表示沒有。

【案件編號：HCCC164/22、255/23】

（反修例風暴）