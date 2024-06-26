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港聞

港聞二

警稱屠龍隊長需4人制服 否認拳打腳踢

【明報專訊】屠龍小隊和無名組織等涉策劃2019年用炸彈殺警案，昨在高院步入第40天審訊。控方傳召2019年12月負責拘捕屠龍小隊隊長黃振強的警長作供，他供稱當時黃見警方破門而入後撲向他及掙扎反抗，最終由4名警員一同制服黃。辯方質疑該警長與隊員拘捕黃時施行武力，包括拳打腳踢及使用警棍，以及於錄影會面前威逼利誘，警長否認。

否認錄影會面前威脅

警長戴明德作供，他案發時隸屬有組織罪案及三合會調查科。2019年12月8日早上6時許，他奉命與隊員前往黃振強於灣仔展鴻大廈的「安全屋」拘捕。戴表示，事先知悉黃涉嫌管有爆炸品及槍械，被視作危險人物，故戴與隊員均穿防彈衣。戴在單位外拍門及表明身分，但無人應對，警方其後破門而入，戴率先入屋，見黃撲來時緊抱對方，與另外3名隊員一同制服。

代表李家田的大律師林芷瑩盤問稱，黃事後向投訴警察課投訴，被捕時遭4至5名警員毆打致下半身受傷，以及有警員威逼利誘他招認，並問戴事後是否因襲擊黃而調職。戴稱不知黃投訴他，自己因晉升警長才調職。

同意所述經過不符黃傷勢

代表劉佩凝的大律師馬維騉問，戴拘捕黃時有否使用警棍或胡椒噴劑。戴稱「純粹用手」及緊抱黃後雙方一同跌落牀上。馬又問戴有否用頭撞向黃，戴稱「冇，因為我都會受傷」。馬指出，如按戴的說法，便不可能出現黃臉部及臀部傷勢，戴同意。

錄影前等句半鐘 稱指紋機器慢

馬又稱，黃被捕後輾轉被帶到灣仔警署，但在警署等候逾一個半小時才開始錄影會面。戴稱當時正等候使用會見室，加上警方需先為黃掃描指紋及拍照才耗時不小。馬問「打10隻手指模加兩個掌印都要成個半鐘？」戴稱「我哋部機器出名慢」。馬指出，要等候錄影會面的原因是戴要事先指示黃「一陣講咩，唔好喺度投訴，唔合作就睇下今朝點對你」，戴表示沒有。

【案件編號：HCCC164/22、255/23】

（反修例風暴）

相關字詞﹕串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為 串謀犯對訂明標旳爆炸罪 殺警 反恐條例 屠龍小隊 反修例風波

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