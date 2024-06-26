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港聞

港聞二

涉向淫媒「通水」 男警稱屬情婦「未料無身分證」

【明報專訊】男高級警員涉嫌在警方掃黃行動中向賣淫女中介通風報信，後扔掉與她溝通所用手機。女中介已承認依靠另一人賣淫的收入為生、非法入境等罪，男警否認意圖妨害司法公正罪，案件昨在荃灣法院開審。男警在錄影會面表示，因「抵受唔住誘惑」與女中介發展婚外情，他從無過問對方背景，因「目的係做情侶，唔係結婚」，自言「發夢都估唔到佢冇香港身分證」。

不知對方職業真名

警員呂偉霖（46歲，圖）被控2022年12月5日棄置一部用作與女被告孟凡月（33歲）溝通的手提電話。承認事實指出，被告為現役警員，案發時駐守尖沙嘴警署特別職務隊。

庭上播放被告錄影會面片段，他稱2021年在酒吧認識孟凡月，後發展成情侶，至案發前雙方見面超過10次，幾乎每次均會發生性行為。被告稱起初因有家室感掙扎，但隨着在Telegram聊天次數變多，二人會互發「咀嘴」表情符號、以「親愛的」稱呼，讓他感覺很親密，「抵受唔住誘惑」。 被告向孟自稱於消防處任職，稱呼孟為「阿月」，惟二人無交換電話和披露真名，他亦無過問其職業，因非要和她結婚。

指對方懂查冊 不像偷渡者

被告提到孟曾多次追問自己是否有家室，更曾透過車牌查冊證實此事，後來孟找回他，重新開展情侶關係。錄取口供的警長問到，孟操普通話，被告在認識她約一年間有否懷疑過她不是香港人。

被告稱「發夢都估唔到佢冇香港身分證」，孟會「周圍去」又懂得用車牌查冊，「邊有非法入境者咁犀利？」加上孟衣著光鮮，以為她是其他人的情婦，「俗啲講係我偷食，佢又偷食」。就被告資歷，他稱當差逾20年，記憶中有參與的掃黃行動包括到桑拿場所「放蛇」。

指案情不符 官撤取旅行證件罪

孟凡月日前承認的6罪包括一項管有非法取得的旅行證件罪，惟案情不支持有關控罪，控方昨申請修改控罪為盜竊罪，法官指案情仍與控罪不符，無證據顯示該台灣身分證為旅遊證件，拒絕修改控罪申請，撤銷該罪定罪。

【案件編號：DCCC 278/23】

相關字詞﹕區域法院 警員犯法 意圖妨礙司法公正

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