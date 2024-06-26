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港聞二

李家超：機場後備系統銜接有問題

【明報專訊】機場航班資料顯示系統周日故障，客運大樓電子屏幕及網站等未能顯示航班資料。特首李家超表示，事件顯示後備系統的銜接出現問題，必須改善，今次故障本不應發生，已指示運輸及物流局聯同機管局全面審視該系統。身兼機管局董事會成員的民建聯立法會議員陳仲尼稱，將在董事會提出就機場所有系統做資科風險審計（IT risk audit）。

已指示全面檢視 需加強應變

機場航班資料顯示系統周日早上故障，一度以人手在大型白板不斷更新航班資料，機場電子屏幕到中午才以黑白介面顯示未來一兩小時航班資料。李家超昨出席行會前見記者稱，關注今次故障，認為根本不應發生。他說，除航班資料顯示系統故障，其後備系統的銜接亦出現問題，已要求運物局聯同機管局審視整個系統，尤其後備系統配置，提升啟動不同系統應對能力，亦需做好各方面風險管理，確保整個系統可融合和配對，以配合即將落成的三跑系統。

政府已要求機管局提交報告，李稱機管局需在報告交代如何加強應變措施及應對能力，強調香港是國際航空樞紐，需避免再有同類事件，為旅客提供優質和穩定的服務。

對於航班資料顯示系統與後備系統出現什麼銜接問題，以及兩者格式、功能和備存資料是否相同，機管局回覆僅稱正深入檢討事故，將盡快向政府提交報告。

陳仲尼：將提議資科風險審計

陳仲尼認為，事件反映需審視所有機場系統的資訊科技風險，識別高危系統，包括了解各項系統網絡安全、有否老化等，同時審視各後備系統，他將於董事會提出建議。另一董事會成員旅遊界立法會議員姚柏良稱，不掌握後備系統未能完全銜接的原因，詳情需待調查報告交代。對於會否在立法會跟進，姚說要視乎機管局報告能否清楚解釋。

另外，李家超昨稱十分關注中電過去數月接連有電力事故，要求中電盡快查明事故原因。他說，機電署已即時跟進如何加強供電系統避雷能力，並就事件成立小組，要求中電制定改善計劃和提交詳細報告。李說，需加強應對供電事故能力，如增加人手審視供電情况、即時重啟電力供應等。

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