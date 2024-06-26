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美國會改制方案讓步 非美籍者可保留債券

【明報專訊】本報上周報道，私人會所「美國會」本月初致函債券持有人，稱考慮到現時資金充裕，決定以面值回購債券償還債務，而非持「美國護照」的債券持有人要再付150萬元才可維持會員資格，做法引起不少非美籍會員反對。美國會昨修正改制方案，非美籍債券持有人可保留債券，且毋須他們支付任何額外費用。會方解釋，該會重視會員坦誠及具建設的反饋而相應調整。有債券持有人歡迎美國會做法，惟期望會方釐清債券日後能否轉售等安排。

提供4選項 最遲除夕答

據悉，美國會周一（24日）開會討論會籍重組計劃，會前亦曾向部分受影響者了解。債券持有人昨收到會方電郵，獲提供4個選項，最遲本年12月31日前回覆，包括保留現有債券、依照會方準則免費轉讓債券予營運公司、將個人債券轉換至適當的個人會籍、接受以面額回購債券。

持有者盼釐清回購後是否保會籍

非美籍債券持有人楊小姐（化名）昨稱，延期決定有助涉事會員仔細考慮，惟冀會方進一步釐清選項細節，舉例若接受以面額回購債券能否免費保留會籍等。她又建議非美籍成員日後有代表參與董事會會議，防止再有類似荒謬情况。

會方：致力營造包容環境

美國會昨回覆本報查詢解釋，是次會籍重組計劃旨在以公平及包容方式完善現有會籍模式。會方稱受影響會員包括有投票權的美籍個人債券持有人及沒有投票權的非美籍個人債券持有人，而計劃初衷是為維持並增加有投票權和無投票權的會員人數，提升會內社群多元性。會方強調致力營造包容環境，一直歡迎來自不同背景的會員。

本報上周獨家報道，楊小姐批評美國會僅以30萬元面值回購其債券，令她不僅損失約170萬元差額，若要維持會員資格要額外付150萬元，形容猶如「砍我一刀」。據她了解，回購計劃影響近200人，稱多年來非美籍會員就會所收入有不少「貢獻」，對會方的做法感到不公；另引述有受影響者已經向平機會投訴，質疑有否針對非美籍債券持有人。

翻查會方早前給會員的信件，提到需確保五成或以上營運收入來自「投票會員」，方可維持會所非牟利的稅務地位。該會稱，透過「精簡」債券及該類會員數目，將更易管理各類會籍，並相信回購能確保會員加入建基於「美國文化、友誼和社區價值觀」的會所。

相關字詞﹕債券 美國會

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