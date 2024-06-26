主題影視文學 書展冀吸灣區客 邀《城寨》《繁花》原作者 提醒展商遵國安例

稱同期3展覽760展商

推動「無處不旅遊」

書展同期繼續舉辦「運動消閒博覽」及「零食世界」展覽，3項展覽活動共有約760家展商參與，數量與往年相若。張淑芬稱，希望透過廣受歡迎的影視文學主題，讓更多市民和旅客發掘閱讀樂趣，為香港發展成中外文化藝術交流中心作出貢獻。她續稱，3項展覽提供適合一家大小、動靜皆宜的夏日活動，推動「香港無處不旅遊」理念。她未有預計人流，但期望吸引大灣區旅客到訪。

今年是《維護國家安全條例》實施後首個書展，張淑芬介紹活動時，主動提及參展商須遵守香港法例，包括《港區國安法》及《維護國家安全條例》，展銷書籍不可含有不利國家安全等成分。她其後被多次問及會否審查書籍及設禁書名單，均未正面回應，她以淫褻物品受規管作比喻，稱參展商對遵守條例都表示理解，又形容有關要求「簡單」。

《正義迴廊》《年少日記》導演分享

書展部分項目繼續獲特區政府文創產業發展處贊助，包括「文藝廊」、「世界文化藝術廊」、「國際出版論壇」和首次舉辦的「IP圓桌會議」等。其中「文藝廊」將展出6名「年度主題作家」李敏、杜國威、陳韻文、黃綺琳、蔣曉薇及羅卡的著作、劇本手稿及電影道具等。場內亦設「焦點導演」和「經典作品專區」。大會稱，部分影視文學作家及導演會到場分享，包括余兒、金宇澄、《正義迴廊》導演何爵天及《年少日記》導演卓亦謙等。

「世界文藝廊」設有人工智能劇本變奏互動裝置，訪客可根據自行想像劇情，再輸入指定關鍵字，生成經典電影的新畫面，包括《花樣年華》、《無間道》、《功夫》、《千與千尋》等。

展手稿道具 試玩AI創作劇本

「IP圓桌會議」則邀請出版及版權業界代表探討人工智能迅速發展對業界帶來的影響。3項展覽門票今起於AlipayHK、支付寶、八達通及便利店等不同售票平台發售。