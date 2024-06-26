連蝕9財年 迪士尼2022/23虧損少八成 今年首季收入創新高

稱2023曆年有賺 復蘇跑贏大市

香港迪士尼稱，2022/23年度收入57億元，按年增逾156%，淨虧損3.56億元，連續9年虧損，較對上年度虧損21億元收窄83%，扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利為9.24億元，增加逾兩倍。年度內樂園總入場人次640萬，增長87%，人均消費增長54%；其中本地入場人次再創新高，年輕賓客升16%創新高。對比2018年曆年，內地及海外旅客亦較有強勁反彈。

香港迪士尼亦稱，有賴「魔雪奇緣世界」開幕及晚間匯演，2023年曆年錄得盈利，今年首季更創下開園以來最佳季度收入；扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）及淨利潤均創歷史新高。香港迪士尼去年12月亦全數償還由華特迪士尼提供的周轉信貸，未有再動用。

入場人次增87% 本地客新高

莫偉庭表示，樂園在2023年曆年已轉虧為盈，形容不會「向後望」，目前情况令人興奮，財務狀况非常穩健，香港迪士尼復蘇速度亦跑贏大市，對未來樂觀及充滿信心。

田北辰：睇到有啲希望

一直關注香港迪士尼業績的立法會議員田北辰表示，今次新業績「睇到有啲希望」，樂園2018年總收入約60億元、營運成本47億元，全年業績「打和」，2023年較2018年少3億元收入，營運成本在通脹下5年內增多1億元，他認為由2018年「打和」到3億虧蝕是「非常正面」，「幾肯定出年唔會係一個負數」。