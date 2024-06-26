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灣區熱搜：撐基建規劃 粵城投料加碼融資 惠譽：倘投資回報不足 地方財政恐受壓

【明報專訊】評級機構惠譽早前發表報告表示，去年下半年至2025年間，廣東省將投資逾2萬億元（人民幣，下同），實現廣東省「十四五」規劃5萬億元總投資目標。根據規劃，總投資額近半用於交通運輸基礎設施和產業園區建設。惠譽預計省內的城投企業未來將加大對相關範疇的投資，以支持政府落實規劃目標，但若項目回報無法覆蓋債務，地方政府財政或將受壓。

明報記者 陳子凌

交通產業園兩年擲2萬億

根據廣東省「十四五」規劃，2021至2025年間將在多個基建領域投資5萬億元，其中約1.74萬億元投放在交通基建之上，0.73萬億元用作建設產業園區，單此兩項已佔總投資額近半。其餘投資包括能源、農業、水利、民生及環境保護等。

促省內商業互通

建製造業集聚區

惠譽報告指出，廣東省將重點基礎設施建設投資放在交通運輸，目的是促進廣州和深圳以外的商業鏈接。在1.74萬億元的投資額中，有0.8萬億元專門用於鐵路網絡升級。這些項目的融資由專項債支撐，藉此改善省內城市間的互聯互通，即實現珠三角主要城市間1小時通達、珠三角與粵東西北地區2小時通達、與國內主要城市3小時通達，而透過交通基建投資縮短地區之間的通勤時間，也響應中央對粵港澳大灣區一體化的指示。

建設產業園區則旨在打造區域性製造業活動集聚區。報告認為廣東省致力透過發展產業園區和相關基礎設施，以保持其作為中國關鍵製造業基地的地位。產業園區效應可吸引優質項目、激發創新、提高土地資源利用效率，從長遠來看，亦可增強廣東省經濟韌力和財政穩定。

在這些推動下，惠譽預計廣東省內的地方政府融資平台（城投企業）將加大投資力度，以支持落實政府計劃，而相關資金將主要透過債務融資籌集。

廣深珠以外城投發債空間大

報告指出，對比江蘇、浙江省等同樣富裕的省份，廣東省城投企業在債券市場活躍度較弱，這是由於廣東省政府主導且提供資金的項目比例較高。據內地金融數據、信息和軟件服務企業萬得（Wind）統計，截至去年上半年，活躍於債券市場的廣東省城投企業只有100多間，存續境內債券總額為3840億元；江蘇省則有逾600間，存續境內債券達3萬億元，無論是活躍企業數還是債券規模均相去甚遠。因此，在有空間條件下，隨着地方政府投資項目逐步開展，惠譽預期廣東省地區的下屬城投企業將在債券市場日趨活躍，尤其是廣州、深圳、珠海以外的城市，發債空間更大。

報告亦指出，廣東省較雄厚的公共財政收入，使其公共財政自給率一向較高，也為舉債提供了支持；但惠譽認為城投企業舉債若無清晰且充足的還款來源，最終也可能變成政府負債，尤其是城投企業募集資金所支持的項目屬不同程度的公益性質，償債壓力可能迫使地方政府提供支持。

惠譽評級高級董事羅晴耘則提醒，隨着廣東省城投企業這兩年加碼投資交通運輸基建和產業園，倘若這些項目回報無法覆蓋債務，地方政府或面臨財政壓力。

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