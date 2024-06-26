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港聞

港聞二

不適合配假牙長者 下月起獲長者牙科資助洗牙補牙

【明報專訊】本港公營牙科服務長期供不應求，口腔健康及牙科護理工作小組中期報告稱，基層牙科服務應以預防牙患為主。醫衛局昨宣布優化由關愛基金撥款的「長者牙科服務資助」項目，下月2日起合資格長者如不適合鑲配假牙，可接受口腔檢查、洗牙、脫牙、補牙、杜牙根等服務。當局指措施旨在鼓勵長者選擇其他預防及治療性的牙科服務及早處理牙患。

現時「長者牙科服務資助」項目只適用於需鑲配假牙的合資格長者，新安排修改必須鑲配活動假牙的條件，適用於7月2日起遞交的申請，項目資助合資格長者免費接受口腔檢查、洗牙、脫牙、補牙、X光檢查、移除牙橋或牙冠及杜牙根。

可往任何地區服務單位辦理申請

項目受惠對象資格不變，為正領取長者生活津貼或正接受社署津助的長者家居照顧服務並且符合項目相關申請資格的低收入長者。若申請接受第二次服務，申請人必須年滿75歲，並曾於5年前或更早前在項目下接受過牙科服務。

當局指新安排實施後，領取長者生活津貼的長者可帶同所需資料，前往任何一間參與項目的地區服務單位辦理申請。現時約有200多間地區服務單位，包括長者中心、社區中心和直接處理申請的牙科診所；使用社署津助長者家居照顧服務的合資格長者可經所屬服務隊申請。

現時逾850名牙醫參加項目。牙醫學會轄下項目辦公室已為參與項目的牙醫和地區服務單位代表舉辦講座介紹新安排，並會繼續鼓勵更多牙醫參與。項目資料和地區服務單位名單可見於關愛基金網頁及香港牙醫學會網頁。

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