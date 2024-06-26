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港聞

港聞二

路署認同好處 東九集運研藍田北加站

【明報專訊】立法會工務小組前日就東九龍智慧集體運輸系統勘查及設計通過約2.63億元撥款，現擬路線為彩虹東至油塘東8個站，路政署鐵路拓展處長梁少江昨稱，會上不少議員要求增設藍田北站，團隊會研究可否微調路線，或順應建議直接在藍田北加站，處方認同建站有好處，除可配合出行需要，亦可令系統成本效益更好。梁稱，團隊亦會針對由彩虹東站西延至慈雲山和竹園一帶的建議做可行性研究，檢視需否預留空間供日後再伸延走線，爭取在2026年系統工程正式招標前「有說法」。

或削山坡騰空地方建站

東九龍運輸系統全長約7公里，包括約6公里高架橋及1公里隧道，初步有彩虹東、彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達、馬游塘、油塘東8個站。梁少江昨在港台節目《千禧年代》說，如在藍田北建站，鄰近的連德道和碧雲道周邊空間較窄，亦有物業，處方需研究高架系統經過有何影響，會研究可否削走部分山坡，將軌道「移開少少」，以及如何騰空地方建站。梁透露，可能需縮短馬游塘至油塘東一段現擬長1公里的隧道，才能建藍田北站。

系統預計以電池推動，梁稱用電池有優勢，不受整體電力供應影響，調動列車更有彈性，當局已就電動列車在隧道內行駛問題與消防處等部門聯繫，相信可克服安全問題。

路政署長邱國鼎前日稱已接觸到4間內地及一間奧地利公司表示對系統有興趣，有議員建議外來營運商應與本地營運商合作。梁少江同意可考慮，處方亦希望將來營運及供應商團隊有足夠經驗及能力，近日討論時政府講述了更多東九龍線資料及細節，相信營辦商有足夠時間尋找合作伙伴。梁說，下半年收集營運及供應商意向書時，會了解各項技術爬坡能力、載客量、其軌道基礎設置規模多大、要求多高等。

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