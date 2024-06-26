路署認同好處 東九集運研藍田北加站

或削山坡騰空地方建站

東九龍運輸系統全長約7公里，包括約6公里高架橋及1公里隧道，初步有彩虹東、彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達、馬游塘、油塘東8個站。梁少江昨在港台節目《千禧年代》說，如在藍田北建站，鄰近的連德道和碧雲道周邊空間較窄，亦有物業，處方需研究高架系統經過有何影響，會研究可否削走部分山坡，將軌道「移開少少」，以及如何騰空地方建站。梁透露，可能需縮短馬游塘至油塘東一段現擬長1公里的隧道，才能建藍田北站。

系統預計以電池推動，梁稱用電池有優勢，不受整體電力供應影響，調動列車更有彈性，當局已就電動列車在隧道內行駛問題與消防處等部門聯繫，相信可克服安全問題。

路政署長邱國鼎前日稱已接觸到4間內地及一間奧地利公司表示對系統有興趣，有議員建議外來營運商應與本地營運商合作。梁少江同意可考慮，處方亦希望將來營運及供應商團隊有足夠經驗及能力，近日討論時政府講述了更多東九龍線資料及細節，相信營辦商有足夠時間尋找合作伙伴。梁說，下半年收集營運及供應商意向書時，會了解各項技術爬坡能力、載客量、其軌道基礎設置規模多大、要求多高等。