少年認刑毁黃家駒墓 求情稱學劉馬車拍片

被告為15歲男學生及冷氣技工葉子滔（23歲）。案情顯示，今年5月19日早上11時許，將軍澳華人永遠墳場職員接獲舉報，指兩名被告在墳場內形迹可疑，故將兩人截停，並發現黃家駒墓碑遺照被砸毁，以及被人用箱頭筆寫上「光頭Bob」、「社會破壞者」及「劉犬」的字眼。職員報案後，警方介入調查。

其後警方發現網上3段影片，顯示首被告向黃家駒墳墓淋可樂、咬墳墓的花及用鐵槌砸毁墓碑上遺照。警誡下，首被告自稱黃家駒歌迷，故知道涉案墓碑位置。他聯絡次被告一同外出，並自攜鐵槌及箱頭筆，因想出名才犯案。次被告則稱，因首被告請求才為對方拍片。

次被告稱應邀拍片 官索二人報告

辯方求情稱，首被告患有過度活躍及自閉症，在學校不受歡迎。至兩年前認識劉馬車等人而學拍片，為博取掌聲才行事瘋狂；次被告非主導者，事後深感後悔，惟裁判官指次被告沒有阻止或退出行動，變相同意首被告所為，故兩人罪責分別不大。裁判官押後判刑，為首被告索取更生、勞教、心理及精神科等報告，另為次被告索取勞教所報告。

【案件編號： KTCC 984/24】