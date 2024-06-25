議員憂新焚化爐處理量 難2035年「零廢堆填」

環局：研2035前關屯門填堆區可行否

立法會環境事務委員會昨討論政府擬於曾嘴興建第二座焚化爐的進展，多名議員均指政府規劃焚化爐的進展太慢，促政府趕及今屆立法會期內申請撥款興建I．PARK2，以及繼續規劃第3座焚化選址，議員林筱魯稱「選址唔好停，起唔起係另一回事」。

與會議員稱現時每日棄置垃圾量1.1萬公噸，較兩座焚化爐的處理量多約2000公噸，關注是否可透過減廢及回收吸納。實政圓桌田北辰稱，政府暫緩垃圾徵費，「減廢淪為口號，無人會再睬你」。工聯會陸頌雄則稱，第二座焚化爐位於屯門，質疑為何落成後，是新界東北堆填區停收廢物而非屯門堆填區，認為邏輯有問題，「到時屯門成為全港接收垃圾的堆填區，仲要求神拜佛垃圾量唔好增加」，對2035年達至「零廢堆填」並不樂觀。

被問到政府是否可趕及於今屆會期內向立法會申請撥款興建第2座焚化爐，黃淑嫻表示，明年立法會期後段及下屆會期前交代進展，以及爭取盡快申請撥款。按政府說法，I．PARK2施工期由原預計約72個月縮減至54個月，若可於明年立法會換屆前申請撥款，以及即時動工，最快可於2029年底或2030年初完工。