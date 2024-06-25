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港聞二

東九集運撥2.6億勘查 已洽4內地1海外公司

【明報專訊】立法會工務小組昨就東九龍智慧集體運輸系統勘查及設計通過約2.63億元撥款。路政署長邱國鼎昨稱，已接觸5間公司，包括比亞迪、中車株洲電力機車研究所、中車浦鎮阿爾斯通運輸系統、中國新能源空鐵國際、以及奧地利公司 「Doppelmayr Cable Car GmbH」，形容不少公司初步都有興趣。路政署昨向本報補充，會在今年底前完成邀請潛在系統供應商及營運商提交意向書，屆時可進一步掌握參與項目最終意向。

雲巴智軌早前已獲當局認可技術

翻查資料，比亞迪的「雲巴」、中車株洲電力機車研究所研發的「智軌」，當局早前已研究認為技術可行。「中車浦鎮阿爾斯通運輸系統」專門生產設計單軌及無人駕駛捷運系統，將為香港機場三跑系統旅客捷運系統其中一個供應商；「Doppelmayr Cable CarGmbH」則有為美國、英國、意大利等多個國家提供運輸系統，不少為機場捷運系統，其中一種系統設計上可容許兩卡列車同時以雙軌道行駛。

至於「中國新能源空鐵國際有限公司」則研發懸掛式單軌空鐵，四川成都大邑縣項目2019年動工至今未完工，有指因投資方資金問題導致停滯。公司與中唐空鐵有關聯，中唐空鐵國際業務部總裁麥懿睿同時為早前阿里王子煞停在港開設家族辦公室的副主席兼首席執行官。

議員倡外來營運商伙拍本地 減爛尾風險

實政圓桌立法會議員田北辰認為，當局引入外來營辦商營運新運輸系統， 必須審查公司財政背景是否穩健，建議當局可要求外來營辦商與本地有經驗的交通營辦商合作，本地公司為保聲譽會監察，有助減低「爛尾」風險，亦可確保業務的持續性。

昨日會上亦關注系統票價。工聯會吳秋北關注當局會如何監管新系統票價，田北辰亦問新系統會否需要行會批准才加價，還是可如港鐵般設方程式與通脹掛鈎，冀當局可在正式招標前可到立法會交代及討論新系統的票價調整機制。

運輸及物流局副秘書長黃珮玟回應稱，認同票價機制為營辦商會否投標的重要考慮，新系統會有相關機制，政府會於今年下半年收集意向書時了解營運商對機制的看法，適時向立法會匯報。

工聯會鄧家彪則擔心，今次項目採用「鐵路加物業」模式在財政上未必可行，擔心會拖延工程進度。邱國鼎則認為車廠上蓋物業的模式適合，不同公司提供的技術涉不同成本，會研究相關財務模型。  

邱國鼎另透露，預計捷運系統不會用架空電纜，系統在高架橋上會用電池推動，料充電一小時可行走100至200公里。

相關字詞﹕智軌ART 雲巴 比亞迪 東九龍線 東九龍智慧集體運輸系統

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