明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

中大改良心瓣倒流手術 7宗病情轉輕

【明報專訊】二尖瓣倒流及三尖瓣倒流是常見心臟瓣膜疾病，經導管心臟瓣膜緣對緣結合修補術（簡稱「結合TEER」）能有效治療嚴重病例，惟手術程序需更換導管系統。中大醫學院改良手術，利用單一導管同時進行二尖瓣及三尖瓣修補術，過程只需輕微調整儀器，就可更有效率完成。團隊已完成7個病例的手術，臨牀研究證實技術成功令心瓣倒流情况由嚴重降至輕度，手術中亦無併發症。

團隊指出，當二尖瓣或三尖瓣無法正常閉合，血液會從心室倒流至心房，加重心臟、肺部及其他器官的負擔，亦是長者心臟衰竭常見成因。常規的「結合TEER」手術，醫生會先置入二尖瓣導管，運送微型裝置到二尖瓣脫垂或撕裂位置修補，完成後拔出二尖瓣導管，再置入三尖瓣導管重複相同手術程序。

中大醫學院內科及藥物治療學系教授李沛威指出，經導管介入治療雖代替傳統開胸手術，能有效治療二尖瓣和三尖瓣倒流，但使用「結合TEER」同時修補二尖瓣和三尖瓣的手術並不普遍，因為需要兩組導管及設備先後處理二尖瓣和三尖瓣。

團隊首次在人體嘗試單以三尖瓣導管完成二尖瓣和三尖瓣修補，前年6月至去年12月共為7個病例完成手術，幾乎所有病例的二尖瓣和三尖瓣倒流情况由嚴重降至輕度，手術中沒有任何併發症。

中大醫學院內科及藥物治療學系名譽臨牀助理教授蘇澤宇表示，新方案省卻在完成二尖瓣修補後、修補三尖瓣前更換導管的步驟，有望縮短手術時間，並減低因不必要的儀器更換帶來的出血風險。

相關字詞﹕三尖瓣倒流 二尖瓣倒流 結合TEER 中大醫學院 心臟瓣膜

上 / 下一篇新聞

23條生效提早獲釋遭撤 二代美隊申覆核 指無追溯力 新安排違程序公義
23條生效提早獲釋遭撤 二代美隊申覆核 指無追溯力 新安排違程序公義
同犯國安罪 前支聯兩常委服足刑期
同犯國安罪 前支聯兩常委服足刑期
指主審閱保密材料或偏頗 支聯顛覆案鄒幸彤申換官
指主審閱保密材料或偏頗 支聯顛覆案鄒幸彤申換官
簡屋首日收1800表 劏房戶盼慳租 有因選址遠女兒要轉校棄申 「數年後又要遷」
簡屋首日收1800表 劏房戶盼慳租 有因選址遠女兒要轉校棄申 「數年後又要遷」
朗然押後揀樓 房協：白表申請未審完 引述保華稱「欠薪事件已解決」
朗然押後揀樓 房協：白表申請未審完 引述保華稱「欠薪事件已解決」
流水集會案終極上訴押後裁決 上訴方爭議定罪限遊行權違相稱性
流水集會案終極上訴押後裁決 上訴方爭議定罪限遊行權違相稱性
傳媒區再推遠 隔馬路影囚車
傳媒區再推遠 隔馬路影囚車
警財務專家：劉佩凝戶口曾向屠龍隊長轉帳24萬
警財務專家：劉佩凝戶口曾向屠龍隊長轉帳24萬
意見書現範本 張欣宇：意在表支持 保安局：相同內容計一份
意見書現範本 張欣宇：意在表支持 保安局：相同內容計一份
1823投訴內容 部分納入意見書
1823投訴內容 部分納入意見書
德信前校長涉泄試題瞞利益 認補習社女董事屬密友 互有好感6年同遊7次 控方指曾轉27萬至補習社
德信前校長涉泄試題瞞利益 認補習社女董事屬密友 互有好感6年同遊7次 控方指曾轉27萬至補習社
匿名投訴指利益衝突 校監：信任郭沒理會
匿名投訴指利益衝突 校監：信任郭沒理會
兩噸金屬管脫落 擊斃吊運工人 親屬盼知真相 專家：或涉超重綑紮不當
兩噸金屬管脫落 擊斃吊運工人 親屬盼知真相 專家：或涉超重綑紮不當
亞博男工4米墮地危殆
亞博男工4米墮地危殆
指機場後備系統非無縫對接 陳仲尼促檢視
指機場後備系統非無縫對接 陳仲尼促檢視
龍蝦灣行山漢尋回不治 料曾中暑
龍蝦灣行山漢尋回不治 料曾中暑
警涉向淫媒「通水」 曾同入酒店房間
警涉向淫媒「通水」 曾同入酒店房間
東九集運撥2.6億勘查 已洽4內地1海外公司
東九集運撥2.6億勘查 已洽4內地1海外公司
議員憂新焚化爐處理量 難2035年「零廢堆填」
議員憂新焚化爐處理量 難2035年「零廢堆填」
灣區熱搜：鐵路樞紐南沙站將動工 2028通車 長遠接入29路線 勝亞洲最大白雲站
灣區熱搜：鐵路樞紐南沙站將動工 2028通車 長遠接入29路線 勝亞洲最大白雲站
灣區熱搜：廣州地鐵去年客運量重上30億人次
灣區熱搜：廣州地鐵去年客運量重上30億人次
灣區手記：短途的士 ／文：尚東美
灣區手記：短途的士 ／文：尚東美
【Emily】赴英游凍水10粒鐘 港青誓跨北海峽 港首人挑戰 籌款捐助基層青少年
【Emily】赴英游凍水10粒鐘 港青誓跨北海峽 港首人挑戰 籌款捐助基層青少年
【Emily】應科院暑期實習 110人參加破紀錄
【Emily】應科院暑期實習 110人參加破紀錄
【Emily】會展反恐演習 議員話大開眼界
【Emily】會展反恐演習 議員話大開眼界
【Emily】粵港澳傳媒訪灣區3市 參觀基建科企
【Emily】粵港澳傳媒訪灣區3市 參觀基建科企
【Emily】文錦渡電動旅巴投運 免費搭至7．24
【Emily】文錦渡電動旅巴投運 免費搭至7．24
【Emily】香島生臨遊日 去領館學講「阿呢加多」
【Emily】香島生臨遊日 去領館學講「阿呢加多」