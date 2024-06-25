中大改良心瓣倒流手術 7宗病情轉輕

團隊指出，當二尖瓣或三尖瓣無法正常閉合，血液會從心室倒流至心房，加重心臟、肺部及其他器官的負擔，亦是長者心臟衰竭常見成因。常規的「結合TEER」手術，醫生會先置入二尖瓣導管，運送微型裝置到二尖瓣脫垂或撕裂位置修補，完成後拔出二尖瓣導管，再置入三尖瓣導管重複相同手術程序。

中大醫學院內科及藥物治療學系教授李沛威指出，經導管介入治療雖代替傳統開胸手術，能有效治療二尖瓣和三尖瓣倒流，但使用「結合TEER」同時修補二尖瓣和三尖瓣的手術並不普遍，因為需要兩組導管及設備先後處理二尖瓣和三尖瓣。

團隊首次在人體嘗試單以三尖瓣導管完成二尖瓣和三尖瓣修補，前年6月至去年12月共為7個病例完成手術，幾乎所有病例的二尖瓣和三尖瓣倒流情况由嚴重降至輕度，手術中沒有任何併發症。

中大醫學院內科及藥物治療學系名譽臨牀助理教授蘇澤宇表示，新方案省卻在完成二尖瓣修補後、修補三尖瓣前更換導管的步驟，有望縮短手術時間，並減低因不必要的儀器更換帶來的出血風險。