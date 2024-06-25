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港聞二

指機場後備系統非無縫對接 陳仲尼促檢視

【明報專訊】機場航班資料顯示系統前日早上發生故障，其間機場客運大樓的電子屏幕及網站等均未能更新航班資料，機場一度要用白板手寫登機閘口及時間等資訊。機管局昨早6時半公布，經全面檢查後，所有航班資料顯示屏已恢復正常運作。身兼機管局董事會成員的立法會議員陳仲尼指後備系統未能與原有系統無縫對接，有需要檢視有關功能，會於董事會會議跟進。

機管局發言人說，前日航班運作整體大致暢順，共處理約1000班航班升降；正深入檢討事故，將盡快向政府提交報告，並會跟進收到的旅客投訴。運輸及物流局表示，知悉機管局已盡力減低對機場運作和旅客的影響，又指已要求調查事故原因，但未有回應有關報告的提交時限。

運物局促查原因交報告

陳仲尼表示，機管局發現故障後，已即時啟動應急方案，包括啟用後備系統、聯絡航空公司、安排職員手寫航班資訊。本報記者前日所見，電子屏幕於中午時才以黑白色界面顯示未來一兩小時的航班，陳仲尼認同後備系統未完全替補原有功能，指前晚仍見行李認領處出現混亂，認為有需要檢視後備系統表現，例如提升至可支援九成原有功能。

機管局昨早公布系統全面正常運作，故障擾攘近一日。陳仲尼引述，當時有專家評估稱，顯示系統與多個其他系統連貫，需等待至較清閒時間才維修，以避免太大調動，因此延長恢復時間，認為情况可諒解。對於去年3月機場電腦登記系統亦曾故障，影響旅客辦理登機手續，陳認為當局應研究維護重大系統的檢視程序。

方保僑倡後備系統應可替補

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌指後備系統與原有系統的格式不同，一度無法投射至機場屏幕，亦影響旅客閱讀資料。據他了解，機管局未擁有完整的後備系統，而是有不同部分有備份，認為機管局需「落啲工夫」。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑批評，機場後備系統表現未如人意，建議機管局加裝「Hot Standby」後備系統，即與原有系統同時運行，以便即時替補。

相關字詞﹕方保僑 陳恒鑌 陳仲尼 航班資料顯示系統 機管局

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