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港聞二

兩噸金屬管脫落 擊斃吊運工人 親屬盼知真相 專家：或涉超重綑紮不當

【明報專訊】中年吊運男工昨在油麻地吊運金屬管時，一紮兩噸重金屬管的紮帶突然鬆脫，男工被擊中頭部，當場昏迷，送院搶救後證實不治。死者胞兄表示，胞弟與太太育有一名14歲兒子，一向生性孝順，得知父親離世後情緒激動，目前希望找出事件真相。

遺14歲兒 聞噩耗情緒激動

昨午2時許，55歲姓吳男工人於新油麻地貨物裝卸區工作時，被金屬管擊中，頭部流血、腳部骨折，陷入昏迷，事主同事報警，傷者由救護車送往廣華醫院搶救，其後證實不治。勞工處表示正調查事件，並向有關僱主及處所佔用人發出暫時停工通知書，停止其在該裝卸區進行處理金屬管的工作。

勞處調查 發停工通知

現場消息稱，死者被金屬管擊中及壓住其身體，同事立即報警，並用吊臂移除壓住他的金屬管。事後有警員在場調查及拍照蒐證。現場貨車旁邊遺下多支粗大金屬管，地面亦有血漬。

據了解，事發時在場工人正安排將3支一紮、每紮兩噸重的金屬管從前方貨車吊運到後方另一輛貨車，而死者當時站在後車上負責整理。據了解，當吊運最後一紮金屬管時，紮帶突然鬆脫，該3支金屬管墜下擊中其他管，共6條各6米長的管滾下，擊中在貨斗上的事主。

家屬趕往醫院了解事件，死者兄長吳先生稱，胞弟吳啟榮所屬公司有派員聯絡，稱已向警方提供閉路電視片段，並承諾會提供經濟支援。他說胞弟於該公司工作約五六年，從事吊運約20年。

香港執業安全師學會教育及培訓委員會主席李光昇估計，意外可能源於吊運時綑紮方法不當，或者超出帆布帶的安全負重範圍，令金屬管於吊運期間散開；亦有可能在起吊之前，3條一紮的綑紮鐵皮突然鬆脫，金屬管因而掉下，確實原因待查。

相關字詞﹕工業意外

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